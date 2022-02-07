Elektrik faturalarına yeni düzenleme geliyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, elektrik faturalarında yeni düzenleme yapılacağını söyledi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu. İbrahim Kalın’ın açıklamasına göre, elektrik faturalarında yeni düzenleme yapılacak.

Kalın, konuyla ilgili “Çok yakında elektrik faturalarına yeni düzenleme gelecek. İyileştirmeler devam edecek. Cumhurbaşkanımız da talimatlarını veriyor. Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz” dedi.

“RUSYA-UKRAYNA KRİZİNDE TÜRKİYE VAZGEÇİLMEZ”

Kalın, açıklamalarının devamında şunları söyledi:

* Kritik dönemde yapılan bir ziyaretti. NATO Genel Sekreteri bu görüşmeden dolayı Cumhurbaşkanımıza teşekkür etti. Bu krizin çözülmesiyle ilgili olarak Türkiye hem Ukrayna ile hem Rusya ile görüşebilen belki de tek ülke.

* Ukrayna-Rusya krizinin çözümü için Türkiye vazgeçilmez. Bölgede gerilimin düşmesi için bir tavır ortaya konulmalı.

“CUMHURBAŞKANIMIZIN TEKLİFİ ÇOK KRİTİK”

* Soğuk savaş sona erdi ama biçim değiştirerek devam etti. Düzen arayışı hâlâ da devam ediyor. 30 yıllık bir süreç geçti. 97 yılında NATO ile Rusya arasında bir anlaşma yapıldı. Buna göre herkesin etki alanı üç aşağı beş yukarı belirlendi. Burada Cumhurbaşkanımızın oynayacağı rol çok önemli.

* Cumhurbaşkanımızın, Zelenskiy ile Putin’i bir araya getirme teklifi çok kritik. Ukrayna olumlu bakıyor, Rusya’nın da olumlu cevap vermesiyle bu görüşme gerçekleşir. Sayın Putin’in Türkiye ziyareti olacak. Önümüzdeki günlerde o tarih de gelir.

“‘TÜRKİYE RUSYA’NIN EKSENİNE GİRDİ’ ASILSIZ BİR YORUM”

* Lider diplomasisi önemlidir. Putin ile aralarında güven ilişkisi oluştu. Son 7-8 yıldır bu çok güçlü şekilde kuruldu. Birçok kriz bu sayede geride bırakıldı. Rus elçisinin burada vurulması. O akşam derhal Rus tarafı ile temas etti. Birkaç saat sonra Putin, Cumhurbaşkanımız ile görüştü.

* Bu diplomasi sayesinde en az zararla atlatıldı ve Ruslar da bunu gördü. Dediler ki ‘bu açık bir provokasyon’. Cumhurbaşkanımızın kurduğu bu iyi ilişkiler, ‘Türkiye Rusya’nın eksenine girdi, Putin ne derse Türkiye onu yapar’ gibi asılsız yorumlar yapılıyor.

ERDOĞAN’IN 2023 ADAYLIĞI

* Cumhurbaşkanımızın 2023’te aday olmasında hukuki bir engel yok. Defalarca açıkladık, erken seçim olmayacak. Meclis Başkanımız da açıklama yaptı. Zaten önümüzdeki yıl da seçilme hakkı var. Onunla ilgili hukuki bir durum söz konusu değil.

“İSRAİL YAPICI ADIMLAR ATMAYA BAŞLADI”

* Değişen bir şeyler var. 15 yıllık Netanyahu dönemi İsrail’de kapandı. Yeni bir hükümet kuruldu orada. Çok farklı unsurları bir araya getiren bir hükümet var. Yakında da İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un ülkemize ziyareti olacak. Orada bir değişim oldu, olumlu yaklaşım var.

* Bizim İsrail ile ilişkilerimizde iki temel boyut var. İkili ilişkilerimiz var bir de Filistin var. Biz bunu İsrail tarafına açık şekilde ifade ettik. Filistin’de ne olduğu bizi ilgilendiriyor. Kimse bunu sorgulayamaz. İsrail Filistin meselesinde yapıcı adımlar atmaya başladı.

* İdlib’in nüfusu 2.5 milyona çıktı. Bizim birinci amacımız oradaki sivilleri korumak ve yeni bir göç dalgasını engellemek. Tersi olsaydı 2, 2.5 milyon insanın tekrar harekete geçmesi içten bile değil. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere herkesin Türk askerinin orada olmasından memnun olması, teşekkür etmesi gerekir.

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