Elon Musk 4 milyar dolarlık Tesla hissesi sattı

Twitter’ı 44 milyar dolara satın alan dünyanın en zengin insanı Elon Musk, geçtiğimiz günlerde yaklaşık 4 milyar dolarlık Tesla hissesi sattı.

Sozcu.com.tr

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Elektrikli araç üreticisi Tesla’nın CEO’su Elon Musk’ın, Twitter’ı satın almak için harekete geçerken yaklaşık 4 milyar dolar değerinde Tesla hissesi sattığı ortaya çıktı.

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na yapılan başvurulara göre Elon Musk, Twitter’a yaptığı satın alma teklifini takip eden günlerde yaklaşık 4 milyar dolar değerinde Tesla hissesi sattı.

Ünlü milyarderin satışlarının büyük kısmının salı günü yapıldığı görüldü. Tesla hisseleri aynı gün yüzde 12 düşmüştü. Sonrasında ise hisseler çok fazla toparlanamadı. Böylece Tesla ve SpaceX CEO’su elektrikli araç şirketinin toplamda 4,4 milyon hissesini devretmiş oldu.

Musk Twitter’da konu ile ilgili yorum yapan bir hesaba verdiği yanıtta, “Bugünden sonra başka Tesla satışı planlanmadı” yazdı.

BORSADA ÇAKILMIŞTI

Musk, Twitter’ı toplamda 44 milyar dolara satın almak için şirketle anlaşmaya varmıştı. Musk’ın ödemelerin bir kısmını kişisel sermayesi üzerinden yapacağı belirtilmişti.

Bunun için de ünlü milyarderin sahip olduğu hisselerin bir kısmını nakde dönüştürmesi gerekeceği duyurulmuştu. Bu da haftabaşında borsada Tesla hisselerinin çakışmasına sebep oldu.

Musk, daha fazla satış için planlama olmadığını söylese de Tesla hisselerinde satışların devam edip etmeyeceği belli değil.

ÇOĞUNU BORÇLA ÖDEYECEK

Ünlü milyarder, Twitter hissedarlarına ödemesi gereken 44 milyar doların 13 milyar dolarını Wall Street'in önde gelen bankalarından aldığı borç, 12,5 milyar dolarını Tesla hisselerini rehin vererek kullandığı banka kredisiyle ödeyeceğini açıklamıştı.

İngiliz Financial Times gazetesi, Tesla'nın piyasa değerindeki belirgin düşüşün, Tesla hisselerini rehin vererek kredi kullanan Musk için riskli olduğuna işaret etti. Musk ve Musk'a danışmanlık yapan bankacıların, Twitter için yatırımcı bulabileceği de konuşuluyor.

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