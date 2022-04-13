Emekli ikramiyesi 4253 TL olsun

CHP ikramiyeler için kanun teklifi verdi. Rekor enflasyon karşısında düşük maaşlarla geçim mücadelesi veren emeklilerin 1.100 liralık bayram ikramiyesinin asgari ücret düzeyine çekilmesi istendi.

Başak KAYA

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CHP, emeklilerin bayram ikramiyesinin 1.100 liradan 4.253 liralık net asgari ücret tutarına yükseltilmesini istedi. Bu konuda hazırlanan yasa teklifinde, bankalar, sigorta şirketleri, ticaret ve sanayi odaları ve borsalardan emekli olanlara da bayram ikramiyesi verilmesini önerildi.

‘NEFES ALSINLAR'

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından TBMM'ye sunulan kanun teklifiyle, emeklilere yılda 2 kez verilen bayram ikramiyesinin 1.100 liradan net asgari ücret tutarına yükseltilmesi istendi.

“Mayıs 2018'de 1.000 lira olan bayram ikramiyesi ile 3 çeyrek altın alınırken, bugün maalesef 1 çeyrek altın bile alınamıyor” denilen kanun teklifinin gerekçesinde, “Artan enflasyon nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan emeklilerin bayram ikramiyesinin 1.100 lirada kalması, sosyal devlet ilkesinin ihlalidir. En düşük emekli aylığının 2.500 liraya çıkarıldığı bir dönemde, 1.100 liralık bayram ikramiyesi hiçbir yurttaşımızın yarasına merhem olmayacaktır” ifadelerine yer verildi.

Gerekçede, “Emekli ikramiyelerindeki satın alma gücündeki düşüşü önleyebilmek, emeklilerimize bir nebze olsun nefes aldırabilmek amacıyla, dini bayramlarda verilen bayram ikramiyesinin artırılması gerekmektedir” denilerek ikramiyelerin 4.253 liraya yükseltilmesi talep edildi.

İkramiye için 4 formül

Ramazan ayının başlaması ile birlikte milyonlarca emekli bayram ikramiyesini beklemeye başladı. Konuyla ilgili 4 alternatif üzerinde duruluyor.

1 – ENFLASYON ORANI

2021 yılı enflasyon oranı yüzde 36.08 olarak gerçekleşti. İkramiyenin yıllık enflasyona göre artırılması durumunda ödemeler 1.100 liradan 1.496 lira 88 kuruşa çıkabilir. Bu formül ile 2022 yılında iki bayramda toplam 2 bin 993 lira 76 kuruş ödeme alınabilir.

2 – YENİDEN DEĞERLEME

2022'de bazı ceza, harç ve vergilerin güncellemesinde yüzde 36.2'lik yeniden değerleme oranı baz alındı. Eğer bu artış bayram ikramiyesine yansıtılırsa 1.100 liralık tutar, 1.498 lira 20 kuruş olabilir. Bu yöntemle 2 bayramda elde edilecek gelir 2 bin 996 lira 40 kuruşu bulabilir.

3 – ASGARİ ÜCRET ARTIŞI

2022 yılı net asgari ücretteki yüzde 50.51'lik artış oranı ikramiye artışına da uygulanabilir. Bu durumda emeklilerin 2 kez aldığı bayram ikramiyesi 1.655 lira 61 kuruşa çıkabilir. Yıllık alınacak toplam ödeme ise 3.311 liraya ulaşabilir.

4 – ASGARİ ÜCRET TUTARI

Son formül ise 2 bayramda toplam asgari ücret tutarında ödeme yapılması. Bu durumda emeklilere bayramlarda toplam 4.253 lira ikramiye ödenebilir. Böylece ikramiyede yıllık 2.053 lira artış yaşanmış olur. Her bayram için ikramiye 2 bin 126 liraya yükselir.