Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

Emekliler için önemli bir ek gelir olan emekli ikramiyesi için tarih netleşti. Enflasyonun ve döviz kurlarının fırlamasına rağmen emekliye ödenecek bayram ikramiyesi artmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekliye bayramda ödenecek ikramiyenin 1100 TL olarak belirlendiğini açıkladı. İkramiyeler 28-29 Nisan’da ödenecek.

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Bayram ikramiyesi, geçim sıkıntısı yaşamanın yanında bir corona virüsü salgını ile zor günler geçiren emeklilerin bir nebze de olsa kurtarıcısı oluyor ancak milyonlarca vatandaşın ümitle beklediği zam haberi gelmeyince hayal kırıklığı yaşandı. Konu hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Çalışma Bakanı’nın dediği gibi, emekliye bayram ikramiyesi 1100 lira olacak” dedi.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekliye bayramda ödenecek ikramiyenin 1100 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

CHP geçtiğimiz hafta, emeklilerin bayram ikramiyesinin 1100 liradan 4 bin 253 liralık net asgari ücret tutarına yükseltilmesini isteyen bir kanun teklifinde bulunmuştu. Yasa teklifinde, bankalar, sigorta şirketleri, ticaret ve sanayi odaları ve borsalardan emekli olanlara da bayram ikramiyesi verilmesini önerilmişti.

Öte yandan, emekli bayram ikramiyelerinin son 5 yılda sadece yüzde 10 arttığına vurgu yapan DİSK-AR ise emeklinin enflasyona göre 5 yıllık ikramiye kaybını gidermek için bu bayramda 4 bin 500 TL ikramiye ödenmesi gerektiğini vurgulamıştı.

NTV'de soruları cevaplandıran Bilgin, “Asgari ücrette enflasyona uygun güncelleme gündemde yok. Popülist taleplere kaymamamız lazım, biz gerçekçiyiz” dedi.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyesi 28-29 Nisan'da ödenecek.

ERDOĞAN EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN KAPILARI KAPATTI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dün yaptığı açıklamada emekliye bayramda ödenecek ikramiyede artışın şu an gündemde olmadığını söylemişti.

Partisinin grup toplantısı sonrası TBMM koridorlarında gazetecilere konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayramda verilecek emekli ikramiyeleriyle ilgili olarak “Çalışma Bakanı'nın dediği gibi, emekliye bayram ikramiyesi 1100 lira olacak” dedi.