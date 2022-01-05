Emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? Ne kadar emekli maaş alırım?

SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ya da Emekli Sandığı (4C) kapsamında çalıştığı kurum ve kuruluşlarda prim ödemesi gerçekleşen vatandaşlar, çalışmalarını karşılığı olarak emekli olabiliyor. Emekli maaşı hesaplama işlemleri ise e Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Emekli maaşı hesaplama ile çıkan sonuç, sigortalı oldukları yıla ve ödenen prim gününe göre değişiklik gösteriyor.

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Uzun süren çalışma hayatının ardından emeklilik hayali kuran ve emekli olmayı bekleyen kişiler sıklıkla emekli maaşı sorgulaması yapıyor. Bu konuda yanlış sonuçlar elde etmemek için SGK uygulamaları emekli maaşı hesaplamada yardımcı oluyor.

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Emekli maaşları vatandaşların sigortalı çalıştığı süre ve bu süre zarfında ödedikleri prim miktarı gibi bazı farklı kriterlere göre belirlenmektedir. Buna göre uzun süre çalışma hayatında bulunan yüksek primler ödenen kişiler daha fazla maaş almaktadırlar.

4B (BAĞ-KUR) çalışanları için;

Bağ-Kur yani 4B çalışanları ise bu işelmi e-devlet üzerinden gerçekleştirebilirler. Bunun için https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-aylik-hesaplama linkine tıklayın.

Açılan sayfada öncelikle;

“Kimliğimi Şimdi Doğrula” butonuna tıklayın. Daha sonra T.C. kimlik numaranız ile E-Devlet şifrenizi giriniz. E-devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden alabilirsiniz. Yönlendirildiğiniz sayfada “Kurumu” kısmından esnaf ya da tarım kısmını seçin. Daha sonra “Sorgula” seçeneğine tıklayarak işleminizi tamamlayın.

4C (EMEKLİ SANDIĞI) çalışanları için;

Memur emeklileri ise, https://uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do linkine tıklayarak sorgulama yapabilir.

Bunun için, açılan sayfada;

-Derece,

-Kademe,

-Hizmet Yılı,

-Hizmet Ayı,

-Aylık Tarihi,

-Kıdem Yılı ve

-Pay/Payda bilgilerinizi girerek hesapla butonuna basınız. Böylelikle işleminizi tamamlamış olacaksınız.

4A (SGK) emeklisi olacaklar “uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/” adresine giderek “TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi” gibi bilgiler ile sorgu yapabiliyor.