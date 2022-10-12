Emekli maaşı promosyonu ne kadar? Bankalar ne kadar emekli promosyonu veriyor?

Bankaların SGK ile yaptığı anlaşma kapsamında milyonlarca emekli, maaşlarını anlaştıkları bankadan alma taahhüdü vererek bankalardan promosyon alabiliyor. SGK ile bankalar arasındaki protokole göre, aylığı 3 bin 500 liraya kadar olanlara 3 bin, aylığı 3 bin 500-7 bin 500 lira arası olanlara 3 bin 500, aylığı 7 bin 500-10 bin lira arası olanlara 4 bin 500, aylığı 10 bin liradan fazla olanlara ise 5 bin lira asgari promosyon ödemesi yapılacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Emekli promosyonu, emekli maaşını üç yıllığına bankalara taşıyanlara veriliyor. Çok sayıda emekli için promosyon uygulamasında 3 yıl geride kaldı. Yeni promosyon için emeklilerin bankaya gidip 3 yıl geçerli promosyon sözleşmesi imzalaması gerekiyor.

EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

SGK'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, SGK ile bankalar arasında Mart 2020'de imzalanan emekli ve hak sahiplerine banka promosyon ödenmesine ilişkin protokoller 1 Kasım'da yenilenecek.

Buna göre, aylığı 3 bin 500 liraya kadar olanlara 3 bin, aylığı 3 bin 500-7 bin 500 lira arası olanlara 3 bin 500, aylığı 7 bin 500-10 bin lira arası olanlara 4 bin 500, aylığı 10 bin liradan fazla olanlara ise 5 bin lira asgari promosyon ödemesi yapılacak.

Söz konusu tutarlar, emekli ve hak sahiplerine üç yıl için peşin ödenecek, promosyon imkanından yararlanmak için emekli ve hak sahiplerinin bankalara talepte bulunmaları ve gelir/aylıklarını üç yıl süre ile aynı bankadan alacaklarına ilişkin taahhütname imzalaması gerekecek.

Belirlenen tutarlar asgari olup, bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabilecek. AA

BANKALAR NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

AKBANK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 01 Ekim – 31 Ekim 2022 tarihleri arasında Akbank'a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşınızı buradan almayı taahhüt ederek 7.000 TL'ye varan promosyon imkanından yararlanabilirsiniz.

– Maaş tutar aralığı 0-1499 TL olanlara toplam promosyon 4.650 TL

– Maaş tutar aralığı 1.500 TL – 2.499TL olanlara toplam promosyon 5.800 TL

– Maaş tutar aralığı 2.500 TL ve üzeri olanlara toplam promosyon 7.000 TL

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Banksı aracılığı ile alan müşterilere;

– 1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,

– 1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,

– 2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ

Promosyon ödemesi emekli maaş tutarı dikkate alınarak yapılacaktır.

– Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL,

– Aylık 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 850 TL,

– 2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 1.000 TL

1 otomatik ödeme talimatına ek 750 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ

– Maaş Aralığı 0 – 1.499 TL olanlara 5.000 TL

– Maaş Aralığı 1.500 – 2.499 TL olanlara 6.250 TL

– Maaş Aralığı 2.500 TL ve üzeri olanlara 7.500 TL

QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ

– Aylık 1.499 TL altında maaş alanlara 3.500 TL,

– Aylık 1.500 TL ile 2.499 TL arasında maaş alanlara 4.250 TL,

– 2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 5.000 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.

GARANTİ BANKASI PROMOSYON ÜCRETİ

Banka, 1.500 TL’ye kadar emekli maaşı alanlara 4.000 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 5.000 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 6.000 TL nakit promosyon ödemesi yapacak. Emekli promosyon ödemesinden, 1-31 Ekim 2022 tarihleri arasında gelir/aylıklarını üç yıl bankadan almayı taahhüt eden müşteriler faydalanabilecek.

HALK BANKASI PROMOSYON ÜCRETİ

1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacak.

YAPI KREDİ PROMOSYON ÜCRETİ

10 Eylül 2022 – 31 Ekim 2022 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşterileriler;

– Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.499 TL’ye kadarsa 4.600 TL; 1.500 TL-2.499 TL arasındaysa 5.750 TL; 2.500 TL’nin üzerindeyse 7.000 TL nakit promosyon ödenir.

– Ek Ödül Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 200 TL ek nakit ödül ödenir.

– 10 Eylül 2022 – 31 Ekim 2022 tarihleri arasında ilk kez kredi kartı alan veya promosyon başvuru tarihinden önceki 3 ay içerisinde mevcut kart/kartları ile hiç harcama yapmamış olan müşteriler; kampanya başlangıç tarihinden 30.11.2022’ye kadar yapacakları toplam 500 TL harcama sonrasında ek 300 TL nakit promosyon almaya hak kazanacaklardır. Ödeme kişilerin emekli maaş hesaplarına ve hala ek ödül taahhütnamesinin iptal edilmemesi durumunda ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ayın ilk haftası yapılacaktır.