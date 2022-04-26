Emekli zammı ne kadar olacak? Emekli zam oranı belli oldu mu?

Ocak ayında zam yapılmasına rağmen artmaya devam eden hayat pahalılığı emeklilerin belini büktü. Emekliler gözünü yapılacak zamma çevirirken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayından enflasyon oranına göre zam alacak. Enflasyon oranı gelecek 3 ayda toplam yüzde 5-6 seviyesinde kalsa dahi 6 aylık TÜFE yüzde 30'a çıkacak. Bu durumda emekli zam oranı temmuzda yüzde 30 olacak.

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Memur ve emeklilere ilki Ocak ayında yapılan zamların ikincisi ise Temmuz ayında gerçekleşiyor. Emekliler ile memurlar geçim dertlerinin bir nebze azalması için temmuz zammı haberini dört gözle bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) memur ve emeklinin zam ve enflasyon farkını belirleyen Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ilk 3 ayda yüzde 22.81'e ulaştığını açıkladı.

MEMUR EMEKLİ TEMMUZ ZAMI NE KADAR OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) ilk 3 ayda yüzde 22.81’e ulaştığını açıkladı. Enflasyon hızını kesip önümüzdeki 3 ayda toplam yüzde 5-6 seviyesinde kalsa dahi 6 aylık TÜFE yüzde 30'a çıkacak. Bu durumda emeklinin temmuz zammı yüzde 30 olacak. Zam sağanağı sürerse memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam yüzde 35'i aşacak.

TEMMUZ ZAMMI YÜZDE 35'İ AŞABİLİR

İlk 3 aylık enflasyonun ardından milyonlarca dar gelirli şimdi nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan ikinci 3 ayda gerçekleşecek enflasyonu bekliyor. Önümüzdeki 3 ayda TÜFE yüzde 6'da kalırsa, 6 aylık enflasyon ve temmuz maaş zammı yüzde 30.3 olacak. Bu dönemde TÜFE yüzde 7'ye çıkarsa zam yüzde 31.6'ya, TÜFE yüzde 8'e çıkarsa zam yüzde 32.6'ya yükselecek. TÜFE'nin yüzde 10'u bulması halinde ise zam yüzde 35.1'e yükselecek. Dolayısıyla olağanüstü bir durum yaşanmazsa temmuz zammı yüzde 30'un altına düşmeyecek.

Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 7.5 zam almıştı. 6 aylık enflasyon yüzde 30 gerçekleşirse bu kesime yüzde 22.5'lik enflasyon farkı artı yüzde 7 toplu sözleşme zammı verilecek. Diğer emekli aylıklarına ise direkt yüzde 30 zam yapılacak.

Nisan başında doğalgaz ve elektriğe zam geldi. Akaryakıt zamları da durmak bilmiyor. Bu zamlar enflasyonu yükseltmeye devam edecek. Ramazan ayında tüketim artışı kaynaklı fiyat artışları da bekleniyor. 6 aylık enflasyon ve maaş zammının yüzde 30'u aşmasına kesin gözüyle bakılıyor.