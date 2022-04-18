Emekliler 5 yılda 5 bin lira kaybetti

Enflasyon rekorlar kırarken emekli ikramiyesi 4 yılda sadece 100 lira arttı. Bayram ikramiyelerinin yükseltilmesini talep eden emeklilerin enflasyon karşısında ikramiye kayıpları 4 yılda 5 bin lirayı bulurken 3 emekliden 2’si ise 3 bin lira ve altında maaş alıyor.

Deniz Bilici GÖÇMEN

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Türkiye'nin dört bir yanından toplanarak önceki gün Ankara'dan hükümete seslenen ve taleplerini ileten emekliler 4 yılda önemli kayıplar yaşadı. TÜİK mart ayında yıllık enflasyonu yüzde 61.14, Enflasyon Araştırma Grubu ise yüzde 142.63 olarak açıkladı ancak emeklilerin bu yıl aldığı zam ancak yüzde 30'da kaldı. 2018'de 1.000 TL olarak belirlenen emekli bayram ikramiyesine sadece 2021'de 100 TL zam yapıldı. Açlık sınırının asgari ücreti geçtiği bugünlerde her 3 emekliden 2'si 3 bin lira veya daha az maaşla geçim savaşı verirken 1.100 liralık bayram ikramiyesinde de artış talep ediyor.

4 YILLIK ENFLASYON YÜZDE 151

Asgari ücretin 4.253 lira olduğu açlık sınırının ise 5.000 lirayı bulurken 2018-2022 arası 4 yılda emekli ikramiyesi sadece yüzde 10 artırılıp, en düşük emekli maaşı 2 bin 500 liraya yükseltildi. Aynı dönemde resmi enflasyon ise yüzde 151, gıda enflasyonu ise yüzde 186 oldu.

ALIM GÜCÜ 3'TE 1 ERİDİ

DİSK-AR'ın araştırmasına göre emeklilerin bayram ikramiyesinde enflasyona göre 5 yıllık kaybı yaklaşık 5 bin TL olurken alım gücü ise gıda enflasyonuna göre son 3 yılda 1.000 TL'den 385 TL'ye düştü. Enflasyona göre ikramiyenin, alım gücü 3 yılda 1.000 TL'den 438 TL'ye, asgari ücrete oranı ise yüzde 62'den yüzde 26'ya geriledi.

Emeklilerin bayram ikramiyesi enflasyon kadar artarsa 2.507 TL, gıda enflasyonu kadar artarsa en az 2.857 TL olması gerekiyor. Emekliler ise 5 yıllık ikramiye kaybının giderilmesi için bu bayramda ikramiyelerin 4.500 TL ödenmesi talep ediyor.

‘En düşük maaş 5.200 lira olmalı'

– Ankara'daki mitingin düzenleyicilerinden Tüm Emekliler Sendikası'nın Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen, 8 milyon emeklinin 2.500 lira veya biraz üstünde maaş aldığını belirterek, “Bayram geliyor. Emekliler hiç değilse bir nefes alsın diye bayram ikramiyesinin asgari ücret seviyesine yükseltilmesini istiyoruz. Emeklilerin şu anki ekonomik durumuyla bayram yapamayacakları çok açık” dedi.

‘Emekliden sağlık katkı payı alınmasın'

– Doğalgaz ve elektrikteki yüksek zamların geri çekilmesini isteyen Zeynel Abidin Ergen, emeklilerin sağlık sistemine ilişkin yaşadıkları sorunlara da dikkat çekti. Ergen, “Erişilebilir bir sağlık sistemi ve bizden alınan sağlığa katkı paylarının kaldırılmasını istiyoruz” diye konuştu. Ergen, ayrıca emeklilerin örgütlenmesinin önündeki engellerin de kaldırılmasını istedi.