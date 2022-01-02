Emeklilerin gözü enflasyonda

Milyonlarca emekli maaş zammı için yarın açıklanacak aralık enflasyonunu bekliyor. Memur ve memur emeklileri de enflasyon farkına odaklandı.

Erdoğan SÜZER

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Birbiri ardına yağan zamlar karşısında çaresiz kalan milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı yarın açıklanacak aralık ayı enflasyonuna çevrildi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) İstanbul'da perakende fiyatların aralık ayında yüzde 9.65 arttığını hesaplamıştı. İstanbul'daki artış Türkiye genelindeki fiyat artışıyla büyük ölçüde örtüşüyor. Ekonomistlerin tahminleri de aralıkta TÜFE'nin ortalama yüzde 9'lar civarında artacağı yönünde oluştu. TÜFE'nin Aralık ayında yüzde 9 artması halinde 2021 yılı Temmuz-Aralık dönemini kapsayan 6 aylık TÜFE yüzde 20.42'ye, yıllık enflasyon da yüzde 30.59'a çıkacak.

6 AYDA YÜZDE 3 ZAM

Bu durumda eski SSK'lı ve Bağ-Kurlu işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına bu aydan geçerli olmak üzere yüzde 20.42 oranında zam yapılacak. Böylece en düşük işçi emeklisinin aylığı bin 627 liradan bin 959 liraya çıkacak. Memur ve memur emeklileri geçtiğimiz 6 ayda yüzde 3 zam almışlardı. Aralık enflasyonu yüzde 9 gerçekleşirse memur ve memur emeklilerinin yüzde 17.42 oranında enflasyon farkı alacağı oluşacak. Ayrıca yüzde 5 de normal sendika zammı verilecek. Toplam zam yüzde 22.42 olacak. En düşük memurun maaşı 5 bin 440 liraya, en düşük memur emeklisinin aylığı 3 bin 877 liraya çıkacak.

İktidar zamma çalışıyor

Yaklaşık yüzde 17.42 olacak enflasyon farkı geçmiş dönem enflasyon kaybının telafisi olduğu için memur ve memur emeklilerinin maaşına aslında ocakta sadece yüzde 5 zam yapılmış olacak. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklileri ise enflasyon kaybı dışında reel zam alamayacak. Oysa fiyatlar yüzde 50'leri aşan oranlarda arttığı için yüzde 5'lik zammın anlamı kalmadı. Memur ve emekliye ek zam sözü veren iktidarın yarın nasıl bir zam açıklayacağı merak ediliyor.