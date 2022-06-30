En düşük emekli maaşı açlık sınırının yarısı

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, açlık sınırının 6 bin 779 TL olduğu bir dönemde en düşük emekli maaşının 3 bin 500 TL'ye çıkarılmasına tepki gösterdi.

Sozcu.com.tr

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Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, en düşük emekli maaşının temmuz zammı ile 3 bin 500 TL’ye çıkarılması sonrası açıklamalarda bulundu.

Balık, açlık sınırının 6 bin 779 TL olduğu bir dönemde, 3 bin 500 TL ile değil bir ailenin, bir kişinin bile geçinemeyeceğine dikkat çekti.

Balık, “Bu maaşla bir kişinin bile zorunlu ihtiyaçlarını bile karşılaması mümkün değil” dedi.

‘HİÇBİR İŞE YARAMAYACAK’

“Ekonomik koşullar, zam yağmurları, siyasi ve politik hatalar yurttaşlarımızın yaşam koşullarını günden güne yaşanılmaz hale getirmektedir” diyen Balık, şöyle devam etti:

“TÜİK'in çarpıtılmış enflasyon rakamlarına göre emekçilerinin maaşlarını belirleyen iktidar, yüzde 40 oranında zam ile emekçileri enflasyona ezdirmeyeceklerini iddia etmektedir. Ancak altı aylık gerçek enflasyonun yüzde 74,83, TÜİK'e göre ise yüzde 73,50 olduğu koşullarda emeklilere yapılan bin liralık ve kamu emekçilerine yapılması planlanan yüzde 40 oranındaki zam hiçbir işe yaramayacaktır.”

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