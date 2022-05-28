Enerji fiyatları Türkiye’yi zorluyor

Türkiye’nin son günlerdeki enerji fiyat artışlarıyla faturası daha da kabarıyor. Dün brent petrol fiyatı Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle başlayan süreçte en yüksek seviye olan 119 dolara çok yaklaştı ve 118 doları test etti.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Dünya genelinde artan enerji fiyatları, Türkiye gibi petrol ve doğalgaz ithalatına bağımlı ülkeleri derinden etkiliyor. Bu yılın ilk 4 ayında enerji ithalatına yüzde 173.1 artışla 32.7 milyar dolar ödeyen Türkiye'nin son günlerdeki enerji fiyat artışlarıyla faturası daha da kabarıyor. Dün brent petrol fiyatı Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle başlayan süreçte en yüksek seviye olan 119 dolara çok yaklaştı ve 118 doları test etti. Bu durumda Türkiye'nin aylık enerji faturasının da rekora gidebileceği ifade ediliyor.

ABD STOKLARI DA ETKİLEDİ

Türkiye enerji ithalatına bu yılın ocak ayında 8.8 milyar dolar, şubat ayında da 7.7 milyar dolar ödemişti. Mart ayında ithalat faturası 8.4 milyar dolar olurken, nisanda 7.7 milyar doları gördü. Sadece nisan ayındaki artış oranı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 134.1 oldu.

Rusya-Ukrayna savaşı dışında fiyatlardaki yükselişte, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta beklenenden fazla azalması etkili oldu. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1 milyon varil (yüzde 0.2) azalarak 419 milyon 800 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 690 bin varil azalacağı yönündeydi.

Avrupa'nın tavrı fiyatlarda belirli rol oynayacak

Petrolde arz daralması endişelerinde Avrupa Birliği'nin (AB) açıklamaları etkili oldu. AB ülkelerinin liderlerinin gelecek hafta yapacakları toplantıda, Rusya'dan ithal edilen petrolün durdurulması kararının ele alınacağı ifade edilmişti. AB'nin hazırladığı yeni yaptırım paketinde Rusya'dan alınacak ham petrolün 6 ay içinde sonlandırılması öngörülüyor. Macaristan ise bu yaptırımlara katılmadığını açıklamıştı.