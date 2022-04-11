Enerji maliyetleri cari açığı 38 milyar dolara taşır

Rusya-Ukrayna savaşının tetiklediği petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki artış Türkiye’nin enerji faturasını kabartırken cari açığı da büyütüyor.

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Tarihi rekor seviyelere ulaşan enerji ithalatının ticaret açığında sert büyümeye yol açması ile birlikte cari açığın da katlanarak artacağı ifade ediliyor. Reuters'ın toplam 13 kurumun katılımı ile gerçekleştirdiği ankette şubat ayı için cari açık tahminleri 4.7 milyar dolar ile 6.2 milyar dolar bandında yer alıyor. Şubat ayında ortalama 5.5 milyar dolarlık cari açık bekleniyor.

FAZLA BEKLENİYORDU

Reuters anketinde 2022 yılına ilişkin beklenti ise bir önceki anketteki 29 milyar dolardan 38.25 milyar dolara revize edildi. Hükümet Rusya işgali öncesi 2022'de cari fazla öngörüyordu. Cari açık ocak ayında enerji maliyetlerindeki rekor artış öncülüğünde 7.1 milyar dolara yükselerek son dört yılın zirve seviyesine ulaşmıştı.

Dış ticaret açığındaki büyüme de devam ediyor. Türkiye'nin şubat ayında ticaret açığı 7.77 milyar dolarlık enerji ithalatı sebebiyle geçen yıla oranla yüzde 135.5 artarak 7.88 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

DÜŞÜK FAİZ POLİTİKASI

Geçen yıl 14.9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen cari açığı daraltmak ve fazlaya geçmek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yeni ekonomik planının başlıca hedefleri arasında yer alıyor. Bu plan aynı zamanda faiz oranlarını düşük tutarak büyüme, istihdam, ihracat ve yatırımları artırmayı hedefliyor.

Turizm gelirlerindeki kayıp baskı oluşturacak

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından sert yükselen petrol, doğalgaz ve hububat fiyatlarının Türkiye'nin cari açığını daha da büyütmesi bekleniyor. Türkiye'ye gelen turistlerin başlıca kaynağı olan iki ülke arasındaki savaş sebebiyle turizm gelirlerindeki risklerin de cari denge üzerinde ek baskı oluşturması öngörülüyor. Enerji piyasalarında atılan adımlar ve Çin'deki coronavirüs önlemleri petrol fiyatlarındaki Ukrayna kaynaklı yukarı baskıyı zayıflatsa da enerji fiyatları geçen yıla göre belirgin

şekilde yukarıda kalıyor.