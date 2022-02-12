Enerji zirvesinde elektrik kesildi

Enerji Bakanı Fatih Dönmez’in bakanlığa çağırdığı 21 dağıtım şirketinin patron ve yöneticileriyle yapılan toplantı salonunun elektriği kesildi.

Erdoğan SÜZER

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Fahiş elektrik zamlarından dönüş olabileceği umuduyla tüm halkın merakla beklediği enerji zirvesi de elektrik kesintisinden nasibini aldı. Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in bakanlığa çağırdığı 21 dağıtım şirketinin patron ve yöneticileriyle yapılan toplantı salonunun elektriği kesildi. Kesinti üzerine toplantı bakanlıktaki başka bir salona alındı. Birilerinin şalteri indirmiş olabileceği ifade edilirken toplantı için Enerji Bakanlığı'na gelen gazetecilere “Sakın elektrik kesintisini yazmayın” uyarısı yapılması dikkat çekti.

YARIM SAAT GECİKTİ

Enerji Bakanı Dönmez'in davetiyle Ankara'ya gelen dağıtım şirketi patron ve yöneticileri için bir toplantı salonu hazırlandı. Ancak toplantının başlama saati yaklaşırken birden salonun elektriği kesildi. Sorunun giderilmesi için uğraşılırken olası bir yeni kesinti ihtimali dikkate alınarak salonun değiştirilmesine karar verildi. Böylece binada yeni bir salon ayarlanınca toplantı yarım saat gecikmeli başladı.

Elektrik kesintisi, toplantı için bakanlığa gelen gazetecilerin kendi aralarında kurduğu internet grubunda paylaşılınca olay sosyal medyaya yayıldı. Bunun üzerine gazetecilere elektrik kesintisini yazmamaları yönünde uyarı yapıldığı ifade edildi.

PATRONLARLA ÖZEL

Bu arada Bakan Dönmez'in, patron ve şirket yöneticileriyle yaptığı toplantının ardından sadece şirket patronlarının yer aldığı ikinci bir toplantı daha yaptığı, bu toplantıya hiçbir yöneticinin alınmadığı öğrenildi. VIP toplantıda enerji dağıtımı yapan şirket patronlarına ne söylendiği merak ediliyor.