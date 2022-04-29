Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Nisan ayı enflasyon beklentisi ne?

Vatandaşın alım gücü günden güne düşerken, enflasyon yükselmeye devam ediyor. Nisan ayı enflasyon beklentisi artan enerji ve gıda fiyatlarının etkisi ile 20 yılın yeni zirvesi olan yüzde 68'ye yükselebilir. Aylık enflasyon ise yüzde 6 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Nisan ayı enflasyon oranı 5 Mayıs saat 10:00'da açıklanacak.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon rakamlarına göre yıllık resmi tüketici enflasyonu yüzde 61,14 ile 20 yılın zirvesini yeniledi. Tüketici fiyatları endeksinde (TÜFE) 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22,81, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,14 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 29,88 artış gerçekleşti.

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Nisan ayı enflasyon TÜİK tarafından 5 Mayıs 2022 Perşembe günü duyurulacak. Saat 10:00'da verilerin açıklanması bekleniyor.

NİSAN ENFLASYON ORANI BEKLENTİSİ NE?

Reuters’ın 14 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette Nisan ayı için yıllık enflasyon tahminleri %64.2 ila %70.85 arasında değişiyor. TÜFE en son Şubat 2002 döneminde %73.1 artış kaydetmişti. Aylık enflasyonun ise %6 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor, tahminler %3.5 ila %7.8 bandında yer alıyor.

Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle artan emtia fiyatlarının ekonomiye etkisini yansıtır şekilde, Merkez Bankası (TCMB) yılın ikinci enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahminini neredeyse iki katına çıkararak 2022 sonu enflasyon orta nokta tahminini %42.8 olarak belirledi. Enflasyon raporunda TCMB tarafından paylaşılan grafiklere göre enflasyonun zirveyi bu yıl yaklaşık %70 seviyelerinde görmesi ardından düşüşe geçmesi bekleniyor. Kavcıoğlu da Mayıs ayı ardından enflasyonda düşüş başlayacağını belirtti. Mart ayında yıllık enflasyon TL’deki birikimli değer kaybının etkisiyle gıda ve ulaştırma kalemleri öncülüğünde beklentilerin de üzerinde %61.14’e yükselmişti. Ankette yıl sonu enflasyon tahminlerinin medyanı %52 olarak gerçekleşti. Hükümet düşük faiz ile üretim ve ihracatı destekleyen bir ekonomi programı uygulayarak kronik cari açığı fazlaya çevirdikten sonra enflasyon ile mücadele etmeyi hedefliyor. Fakat Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle yükselen enerji faturası ve döviz getirici turizm sektörü riskleri Türkiye’nin programını tehlikeye sokabilir. Enflasyonun hanehalkı bütçesine etkisini azaltmak için hükümet temel gıdalarda katma değer vergisi indirimi uygulamış, belirli tüketici gruplarının enerji faturalarının bir kısmına destek açıklamıştı. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara’da hesaplanan gıda enflasyonunun KDV indirimine rağmen Nisan’da bir önceki aya göre %8.02 arttığını; dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının ise ilk kez 17,000 TL’yi aştığını açıkladı.