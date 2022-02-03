Enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK, ocakta yıllık enflasyonun yüzde 48,69'a yükseldiğini açıkladı. Bu oran, son 20 yılın en yüksek seviyesi oldu. Aralıkta oran yüzde 36,08 olarak açıklanmıştı. ENAG ise enflasyonu yüzde 114,87 olarak hesapladı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralıkta yüzde 36,06 olan yıllık tüketici enflasyonunun ocakta yüzde 48,69’a yükseldiğini açıkladı.

Ekonomistlerin enflasyon tahmini, Bloomberg anketinde yüzde 48, Reuters anketinde yüzde 46,68 olmuştu.

Tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) ocakta bir önceki aya göre yüzde 11,10, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 22,58 artış gerçekleşti.

YILLIKTA EN FAZLA ARTIŞ ULAŞTIRMADA

Yıllık en düşük artış yüzde 10,76 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 18,67 ile eğitim, yüzde 25,32 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 28,63 ile sağlık oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 68,89 ile ulaştırma, yüzde 55,61 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 54,53 ile ev eşyası oldu.

AYLIKTA EN FAZLA ARTIŞ ALKOLDE

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Ocak ayında aylık düşüş gösteren ana grup yüzde 0,24 ile giyim ve ayakkabı oldu. En az artış gösteren ana gruplar ise yüzde 1,19 ile eğitim, yüzde 2,16 ile haberleşme ve yüzde 8,09 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.

Buna karşılık, 2022 yılı Ocak ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 21,90 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 18,91 ile konut, yüzde 12,82 ile ev eşyası oldu.

SEPETTEKİ 354 MADDENİN FİYATI ARTTI

Ocak 2022’de, endekste kapsanan 409 maddeden, 38 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 17 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 354 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’de 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 7,49, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,66 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 21,91 artış gerçekleşti.

İlginizi Çekebilir Nebati: Türk Lirası'nda daha fazla değer kaybı beklemiyorum

İlginizi Çekebilir Turkcell'in Rus ortağından hissedarlara mektup: Yönetim değişmeli