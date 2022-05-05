Enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK'e göre, nisan ayı tüketici enflasyonu yüzde 69,97 oldu. Martta oran yüzde 61,14 idi. ENAG ise nisan enflasyonunu yüzde 156,86 olarak açıkladı. Enflasyonda 20 yıllık AKP hükümetleri döneminin yeni zirvesi görüldü.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,46 artış gerçekleşti.

Gıda enflasyonu yüzde 89,10’a yükseldi.

Nisan için yıllık enflasyon beklentisi, Bloomberg anketinde yüzde 67,8 olmuştu.

Yıllık yüzde 69,97’lik enflasyon, Şubat 2002 sonrasındaki 20 yılın zirvesi ve AKP hükümetleri döneminin yeni rekoru oldu. Enflasyon, Merkez Bankası’nın yüzde 5’lik hedefinin de 14 katına ulaştı.



EN YÜKSEK ARTIŞ ULAŞTIRMADA

Yıllık en düşük artış yüzde 18,71 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 26,23 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 27,73 ile eğitim ve yüzde 35,95 ile sağlık oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 105,86 ile ulaştırma, yüzde 89,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 77,64 ile ev eşyası oldu.



NİSANDA EN YÜKSEK ARTIŞ GIDADA

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Nisan ayında en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,93 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 1,31 ile sağlık ve yüzde 2,87 ile haberleşme oldu.

Buna karşılık, 2022 yılı Nisan ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 13,38 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 7,43 ile konut, yüzde 6,96 ile giyim ve ayakkabı oldu.



337 MADDEDE ARTIŞ

Nisan 2022'de, endekste kapsanan 409 maddeden, 27 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 45 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 337 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 5,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22,88, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57,20 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 30,87 artış gerçekleşti.

ENAG DA AÇIKLADI

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAGrup) ise tüketici fiyatlarının nisanda aylık yüzde 8,68, yıllık yüzde 156,86 oranında artış gösterdiğini açıkladı.

ZAM ŞAMPİYONU KURU SOĞAN

TÜİK’e göre nisanda zam şampiyonu, bir ayda fiyatı yüzde 69,30 artış gösteren kuru soğan oldu.

Yüzde 45,27’lik artışla kıvırcık ikinci, yüzde 42,26 artışla domates üçüncü oldu.

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