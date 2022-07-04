Erdoğan yılbaşında enflasyon için “hızla düşecek, temenni değil, teknik hakikat” demişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "faiz sebep enflasyon neticedir" diyor ve faiz indirimleriyle beraber enflasyonun da düşeceğini öne sürüyordu ancak tam tersi oldu.

Sozcu.com.tr

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Faiz indirimleri öncesinde Ağustos 2021'de yüzde 19,25 olan resmi yıllık tüketici enflasyonu, haziran 2022 itibariyle yüzde 78,62’ye çıktı. Bu oran, birlikte yıllık enflasyonu son 24 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

‘HEP BERABER GÖRECEĞİZ’

Erdoğan, faiz politikasının eleştirilmesi üzerine 17 Kasım 2021’de “Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bunu farklı yere çevirme gayretine girenlere diyorum ki boşuna uğraşmayın. Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim ve enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim. Bu konuda nas ortada. Nas ortada olduğuna göre sana, bana ne oluyor?” demişti.

31 Aralık 2021’de ise, “Enflasyon ve fiyat artışları hızla düşecek derken temennimizi değil, teknik bir hakikati, mutlaka olması gereken bir durumu ifade ediyoruz. İnşallah çok yakında bunu da hep beraber göreceğiz” değerlendirmesini yapmıştı.

‘ENFLASYON KESİN DÜŞECEK’

“Faiz sebep, enflasyon neticedir” tezini bu yılın başında da tekrarlayan Erdoğan, 18 Ocak’ta yaptığı değerlendirmede, “Enflasyon, düşüşe girmiştir, girecektir. Bu bir defa kesin. Enflasyonun gerilemesini beklemek, milletimin hakkıdır, bizim de hedefimizdir ve bunu zaten başaracağız. Yavaş yavaş, kademeli bir şekilde, aceleci olmadan kur da düşecek, faiz de aynı şekilde düşecek ve 2022 bizim en parlak yılımız olacak inşallah” demişti.

Ancak Erdoğan’ın söylediği olmadığı ve enflasyon aydan aya yükselmeye devam etti ve Haziran ayı itibariyle yüzde 80’e dayandı.

Mayıs ayında ekonomi konusunda “Elbette bedeller ödüyoruz, sıkıntılar çekiyoruz. Hepsinin karşılığını alıyoruz, alacağız” değerlendirmesini yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Milletimizden sabırlı olmasını, bizi desteklemesini istiyoruz” dedi.

Erdoğan, haziran ayının başında ise “Ülkemizde teknik olarak bir enflasyon değil, fiili hayat pahalılığı vardır. Bu iktidar faizi artırmayacaktır, tam aksine biz faizi düşürmeye devam edeceğiz” dedi.

EKONOMİSTLER: LİYAKATSIZLIĞIN SONUCU

Uygulanan ekonomi politikasını ise ekonomistlerden sert eleştiriler gelmeye devam ediyor. Bugün açıklanan enflasyon verilerinin ardından sosyal medyadan konuyu değerlendiren Mahfi Eğilmez, “Ekonomi politikası şark kurnazlığıyla yürümez. Şark kurnazlığına dayalı önlemler kısa vadede iyi sonuç verir gibi görünür ama orta uzun vadede sistemi çökertir” dedi.

Prof. Dr Özgür Demirtaş ise şu yorumu yaptı: şu değerlendirmeyi yaptı:

“Yıllık Enflasyon %175, yanlış okumadınız %175 TÜİK’in açıkladığı üretici enflasyonu ise 1995 yılından bu yana bir rekor. Neymiş faiz enflasyonun sebebi miymiş? Koskoca Türkiye deney tahtası yapılır mı? Yapılan ekonomik hatalar affedilir gibi değil. Göz göre göre, inadına inadına, onca uyarana rağmen, onca uyarıya rağmen, onca uzmana rağmen… Yapmayın kardeşim yapmayın. Sinir, üzüntü, şaşkınlık, bıkkınlık, git gide artan hırs, patlama hissi, yine üzüntü, yine sinir ve hayal kırıklığı duygularım bunlar… Taşa anlatsam ortadan çatlardı, anlardı, anlardı… Faiz enflasyonun nedeni falan değildir. Faiz sonuçtur, liyakatsizliğin sonucudur.”

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