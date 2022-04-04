Erdoğan’ın enflasyonla sınavı…

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "faiz sebep enflasyon neticedir" diyor ve faiz indirimleriyle beraber enflasyonun da düşeceğini öne sürüyordu ancak sonuç tam tersi oldu.

Sozcu.com.tr

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Faiz indirimleri öncesinde Ağustos 2021’de yüzde 19,25 olan resmi yıllık tüketici enflasyonu, martta yüzde 61,14’e kadar yükseldi.

Bu oran, son 20 yılın ve AKP iktidarları döneminin zirvesi oldu. AKP iktidara geldiğinde, Kasım 2002’de enflasyon yüzde 31,8 olmuştu. Enflasyondaki yükseliş son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hemen her konuşmasında gündeme geliyor.

Eylül ayından bu ayına enflasyon konusunda dikkat çeken mesajlar veren Cumhurbaşkanı’nın öne çıkan açıklamaları şöyle:

FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARININ ÖNÜNE GEÇECEĞİZ



10 Eylül 2021 : İnşallah enflasyonu da en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının da önüne geçeceğiz. Hem maliyetlerdeki yükselişle hem fırsatçılarla mücadele ederek, milletimizin refah seviyesini daha da yukarılara taşıyacağız.

NAS ORTADA

17 Kasım 2021: Diğer ülkeler giderek daha çok sıkıntıya girerken biz ise önümüzdeki yıldan itibaren ferahlamaya başlayacağız. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bunu farklı yere çevirme gayretine girenlere diyorum ki boşuna uğraşmayın. Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim ve enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim. Bu konuda nas ortada. Nas ortada olduğuna göre sana, bana ne oluyor?

TEMENNİ DEĞİL, TEKNİK HAKİKAT

31 Aralık 2021: Bak, yine söylüyorum; faiz sebep, enflasyon neticedir. Buna inandığımız gün başarılı olacağız. Enflasyon ve fiyat artışları hızla düşecek derken temennimizi değil, teknik bir hakikati, mutlaka olması gereken bir durumu ifade ediyoruz. İnşallah çok yakında bunu da hep beraber göreceğiz.

AMERİKA’YA BAK, ENFLASYON FELAKET

15 Ocak 2022: Gelişmiş ülkelerin 6, 7 katına çıkan enflasyon ve artık ipin ucunu kaçırdıkları para genişlemeleri ile şaşkın şekilde sağa sola yalpaladığı bir dönemde Türkiye kendi rayında güvenle yoluna devam ediyor. Amerika’ya bak, enflasyon felaket. Avrupa’ya gelin aynı. Aradığınız gıda ürünlerini bile bulamıyorsunuz oralarda. Hamdolsun Türkiye’nin böyle bir sorunu yok.

EN PARLAK YILIMIZ OLACAK

18 Ocak 2022: Biliyorsunuz benim bir iddiam var; ‘faiz sebep, enflasyon neticedir’. Nitekim de neticesi, kendini gösteriyor. Enflasyon, düşüşe girmiştir, girecektir. Bu bir defa kesin. Enflasyonun gerilemesini beklemek, milletimin hakkıdır, bizim de hedefimizdir ve bunu zaten başaracağız. Yavaş yavaş, kademeli bir şekilde, aceleci olmadan kur da düşecek, faiz de aynı şekilde düşecek ve 2022 bizim en parlak yılımız olacak inşallah.

GELİP GEÇİCİ

26 Ocak 2022: Dengelenme 2022 yılı enflasyon görünümüne, inanıyorum, olumlu katkı sağlayacaktır. Enflasyonla mücadele önceliğimizdir. Enflasyon görünümündeki bozulmayı sınırlamak ve enflasyonun olumsuz etkilerini vatandaşlarımıza asgari düzeyde yansıtmak amacıyla gerekli adımlar atılıyor ve bu adımları kararlı bir şekilde atarken para ve maliye politikalarında güçlü bir koordinasyonumuz var. Rekabeti ve verimliliği artırıcı yapısal politikaları da hayata geçiriyoruz, bu yolla enflasyonun düşürülmesini hedefliyoruz.

29 Ocak 2022: Faizle mücadelemi biliyorsunuz, faizi indireceğiz ve indiriyoruz. Bilin ki enflasyon da inecek, daha da düşecek. Döviz kuru istikrara kavuşur, enflasyon düşer, pahalılık ortadan kalkar. Bunların hepsi de gelip geçicidir.

PARÇALAYIP ATACAĞIZ

17 Şubat 2022: Ülkemizin ayağına vurulan her pranga gibi, faiz prangasını da döviz kuru prangasını da enflasyon prangasını da parçalayıp atacağız. Dikkat ederseniz artık faiz tartışması, gündemden önemli ölçüde düştü. Aynı şekilde döviz kuru da istikrara kavuştu. Şimdi sırada enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara indirme var.

21 Mart 2022: Vatandaşlarımızın en önemli sıkıntısının, sancısının, şikayetinin, hayat pahalılığı olmaya devam ettiğini biliyoruz. İster küresel emtia fiyatlarındaki artıştan, ister içimizdeki bazı kesimlerin aç gözlülüğünden kaynaklansın hayat pahalılığının önüne geçmek, vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek boynumuzun borcudur.

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