Erdoğan’ın talimatıyla indirim yapan market zam yaptı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile 15 Ağustos’ta indirime giden Tarım Kredi marketleri 33 gün sonra fiyatları artırdı.

Kemal ATLAN

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İğneden ipliğe zam gelirken vatandaş nereden uygun fiyatlı ürün bulacağını şaşırdı. Ucuzluk marketleri denilen Tarım Kredi Kooperatiflerinde de fiyatlar piyasadaki diğer fiyatlarla eşitlenince, geçim sıkıntısı çeken vatandaşlar kara kara düşünmeye başladı. Geçen ay Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarında büyük indirim olacağı açıklanmıştı. 15 Ağustos tarihinde mağazalara akın eden ve umdukları indirimi bulamayan vatandaşlar, aradan geçen 33 gün içinde birçok üründe büyük zamlarla karşılaştı. Tarım Kredi Kooperatifi Eskişehir Aşağı Söğütönü mağazasındaki etiketleri görüntüleyen SÖZCÜ muhabiri, aradan geçen süre içinde ürünlere gelen zamları da araştırdı.

Eylül ayı başında elektrik ve doğalgaza yapılan zamlar iğneden ipliğe yansımaya devam ederken, büyük indirimler yapıldığı belirtilen Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarındaki birçok ürüne de yeni zam yapıldı.

BİRÇOK ÜRÜN

Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarında indirim yapıldığı belirtilen 15 Ağustos tarihinden 16 Eylül tarihine kadar ürünlerin birçoğunda fiyatlar zamlandı. Kırmızı mercimek, ayçiçeği yağı ve nohudun fiyatında değişiklik olmazken, siyah zeytin ve yeşil mercimeğin fiyatında indirim yapıldı. Kooperatif mağazalarında 33 günlük süre içinde birçok ürünün fiyatında artış yaşandı. SÖZCÜ muhabiri, 33 gün içinde Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarındaki aynı marka, aynı gramajdaki ürünlerin değişen etiketlerini görüntüledi.

VATANDAŞ UMDUĞU İNDİRİMİ BULAMAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile büyük indirim yapılacağını açıklamıştı. 15 Ağustos tarihinde Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarına akın eden vatandaşlar umdukları indirimi bulamamıştı. SÖZCÜ muhabiri, indirim başlamadan ve indirimin başladığı belirtilen gün Tarım Kredi Kooparetifi mağazalarındaki reyonlardaki ürünlerin fiyatlarını görüntülemiş ve vatandaşın belirttiği gibi ciddi anlamda bir indirim yapılmadığını gözlemlemişti. İndirim yapılmadan ve indirim yapıldığı belirtilen gün fiyatlar katlanarak arttı.