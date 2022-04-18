Erzak yardımı almak isteyenleri gören muhtar şaşırdı: Burada kaç kişi var ya?

Türkiye'de dar gelirli insanlar, nerede bir yardım var oraya koşuyor. Balıkesir'de Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi muhtarlık binasında erzak yardımı yapılacağını duyan dar gelirli vatandaşlar, muhtarlık önüne akın etti. Yoğun kalabalık karşısında ne yapacağını şaşıran Muhtar Ali Haydar Temel, "Burada kaç kişi var ya? Böyle yaparsanız hiç birinize veremeyeceğim. Bir sıraya girin hele" diyerek vatandaşları uyardı.

Halil ATAŞ

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İğneden ipliğe gelen zamlar, dar gelirli vatandaşın alım gücünü iyiden iyiye düşürdü. Hal böyle olunca vatandaşlar, nerede yardım yapılırsa oraya koşuyor.

MUHTAR ŞAŞIRDI

Balıkesir’in Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Muhtarlığı’nda erzak yardımı yapılacağı haberini alan dar gelirli vatandaşlar, muhtarlık binası önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Yoğun kalabalık karşısında ne yapacağını şaşıran Muhtar Ali Haydar Temel, “Burada kaç kişi var ya? Böyle yaparsanız hiç birinize veremeyeceğim. Bir sıraya girin hele” diyerek vatandaşları uyardığı görüldü.

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