EÜAŞ şirketlerden elektrik almak için açtığı ihaleyi iptal etti

Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ), özel sektörden elektrik enerjisi satın almak için açtığı ihaleyi iptal etti. Üst düzey bir yetkili, "Açılan ihalede beklenilen teklifler gelmedi. Bazı sorunlar da oluştu" dedi.

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Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) özel sektörden elektrik enerjisi satın almak için açtığı ihaleyi iptal ederken, tüketiciye yansıyan fiyatların düşürülmesi için kurulan sistemin iptali ardından aynı amaçla yeni çalışma da yapılacak.

EÜAŞ’tan yapılan açıklamada, “1 Nisan 2022-31 Aralık 2025 döneminde yerli kömür, ithal kömür, doğalgaz yakıtlı santraller ve yenilenebilir enerji kaynaklı santralleri işleten lisans sahibi özel şirketler ile tedarik lisansı sahibi özel şirketlerden elektrik enerjisi satın alınması işlemi idarece iptal edilmiştir” denildi.

‘BEKLENEN TEKLİFLER GELMEDİ’

Tüketicilerin yükselen elektrik faturalarına tepkisi nedeniyle zamların bir kısmını geri alan hükümetin, elektrik sübvansiyonlarıyla bütçeye gelen yükü engelleme adımları sürerken bu etkiyi azaltmak için EÜAŞ ihalelere başlayacağını ayın ilk günlerinde açıklamıştı.

Reuters’a bilgi veren üst düzey bir yetkili, “Açılan ihalede beklenilen teklifler gelmedi. Bazı sorunlar da oluştu. Zaten her grup için teklif gelmemesi planlanan sistemin kurulması açısından sıkıntı yarattı. O nedenle sürecin sonlandırılması kararlaştırıldı. Bundan sonra elektrik fiyatlarının düşmesi için nasıl bir yol izleneceği konusu yeniden değerlendirilecek. Eğer bu sistem çalışsaydı fiyatlarda düşüş olması bekleniyordu” dedi.

Tüketiciye satılan elektriğin fiyatı ancak sınırlı miktarda artırılabilirken, doğalgaz ve kalorifik değeri yüksek kömür gibi ithal kaynaklardan elektrik üretim maliyeti keskin biçimde arttı. Doğalgazın geçen yıl başlayan fiyat artışına Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile şubat sonunda kömür de katıldı.

EÜAŞ Türkiye’de ortalama elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 20’sini karşılayacak miktarda elektriği tek başına almayı planlıyordu. (REUTERS)



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