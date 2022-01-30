Euler Hermes: Türkiye faizde yönünü tersine çevirebilir

Euler Hermes'in Küresel Ekonomi Raporu'nda, Türkiye'nin 'yüksek enflasyona rağmen alışılmışın dışında bir politika izleyerek politika faizini düşürme yolunda ilerleyen bir istisna' olduğu vurgusu dikkat çekti. FED'in faiz artışlarına kısa sürede başlayacağına dair sinyaller vermesinin, Türkiye'nin para politikasındaki yönünü de 2-3 ay içinde zorlayabileceğine vurgu yapıldı.

Sozcu.com.tr

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Alacak sigortası şirketi Euler Hermes’in Küresel Ekonomi Raporu’nda Türkiye’yi bekleyen riskler dikkat çekti.

Raporda, “Türkiye, yüksek enflasyona rağmen alışılmışın dışında bir politika izleyerek politika faizini düşürme yolunda ilerleyen bir istisna olsa da 2022’de piyasaların bu gidişi tersine çevirmeye zorlayacağı tahmin ediliyor” ifadelerine yer verildi.

Özellikle enerji fiyatlarındaki yükseliş ile birlikte FED’in faiz artışlarına kısa sürede başlayacağına dair sinyaller vermesinin, Türkiye’nin para politikasındaki yönünü gelecek 2-3 ay içinde zorlayabileceğine vurgu yapıldı ve şöyle denildi:

“Kur artışı kaynaklı olarak önümüzdeki aylarda enflasyonda yaşanacak yükselişin sene sonuna doğru yönünü aşağıya çevirmesi olası görünürken, ihracat hacminin seyri ile turizm gelirlerinin beklenen seviyeye bu yaz ulaşabilmesi cari açığın kapanması ile kurdaki baskıyı da bir nebze azaltabilecek unsurlar olarak öne çıkıyor.”

‘FED’İN PARA POLİTİKASI BASKI OLUŞTURACAK’

Raporda, yaygın arz-talep dengesizliklerinin hem gelişmiş hem de gelişmekte olan piyasalarda 2022’nin ilk yarısının sonuna kadar enflasyonu yüksek tutması bekleniyor.

Enflasyonist baskıların boyutu ve süresi hakkında devam eden belirsizliğin, enflasyon beklentilerinde kalıcı olumsuz bir etki yaratmasını önlemek için merkez bankalarının biraz daha sert bir duruş benimsediği ifade edildi.

Gelişmekte olan ülkelerin çoğunun ise bütçe açıklarını azalttığının ve yeniden mali manevralara izin verecek alanlar yaratmaya çalıştığının belirtildiği raporda,

“Ancak, Fed para politikasının beklenenden daha hızlı normalleşmesinin Türkiye, Romanya, Macaristan, Arjantin, Nijerya, Brezilya, Güney Afrika, Şili, Mısır ve Ukrayna gibi en kırılgan ülkeler üzerinde baskı oluşturması bekleniyor” denildi.

‘DENGESİZ VE ADALETSİZ BÜYÜME’ VURGUSU

Euler Hermes’in yayınladığı Küresel Ekonomi Raporu’na göre ayrıca, Omicron varyantına bağlı belirsizliklerin, işgücü piyasaları ve küresel ticarette aksaklıkları artıracak ve bu durum yılın ilk çeyreğinde gelişmiş ekonomilerin GSYH büyümesinden 0,3 puan götürecek.

Ancak, ilerleyen dönemde küresel büyüme sağlam şekilde devam etse de gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerin aralarının hızla açılması, büyümeyi dengesiz ve adaletsiz kılacak.

2022 GSYH büyümesinin, Euro Bölgesi ve ABD’de sırasıyla yüzde 4,1 ve yüzde 3,9, Türkiye'de ise yüzde 1,5 oranında gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Küresel ticaret hacminin ise 2022 ve 2023 yıllarında sırasıyla yüzde 5,4 ve yüzde 4 büyümesi bekleniyor.

Euler Hermes ekonomistlerine göre, mevcut büyüme dinamikleri, toparlanmanın şu anki aşamasında, ‘yukarı bakmaktan alıkoyabilir’:

“Çünkü, küresel büyüme sağlam şekilde devam etse de gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerin aralarının hızla açılması büyümeyi dengesiz ve adaletsiz bir hale getiriyor. Gelişmiş ekonomiler 2022'de küresel GSYH büyümesinin yarısından fazlasını sürüklemeye devam ederken, gelişmekte olan ülkeler ise global finansal krizden bu yana ilk kez küresel toparlanma hızının gerisinde kalacak.”

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