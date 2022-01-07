Euro bölgesi enflasyonu aralıkta rekor tazeledi

Euro bölgesinde enflasyon aralıkta yüzde 5 ile rekor kırdı. Türkiye'de resmi enflasyon, euro bölgesinin yaklaşık yedi katı seviyede bulunuyor.

Sozcu.com.tr

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Avrupa Birliği’nde para birimi olarak euroyu kullanan 19 ülkeyi içeren euro bölgesinde enflasyon aralıkta yıllık yüzde 5 ile rekor tazeledi.

Kasımda yüzde 4,9 ile zirveyi gören enflasyonun aralıkta yüzde 4,8’e gerilemesi bekleniyordu ancak gerçekleşme artış yönünde oldu.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, aralıkta euro bölgesinde enerji enflasyonu yüzde 26, gıda, alkol ve tütün enflasyonu ise yüzde 3,2 oldu.

Kasımda yüzde 1,9 olan yıllık işlenmemiş gıda enflasyonunun, aralıkta yüzde 4,6’ya yükselmesi dikkat çekti.

Enerji dışı sanayi ürünlerinde bu dönemde enflasyon yüzde 2,9’a yükseldi. Hizmet enflasyonu ise yüzde 2,4’e geriledi.

TÜRKİYE’DE YÜZDE 55’E GİDİYOR

Türkiye’de enflasyon aralıkta yüzde 36,08 ile euro bölgesinin yaklaşık yedi katı seviyede bulunuyor.

ABD’li banka J.P.Morgan, Türkiye’de mayısta enflasyonun yüzde 55’e yükselmesini bekliyor.

İLK SIRADA ESTONYA VAR

Euro bölgesinde ilk sırada yüzde 12'lik enflasyonla Estonya bulunuyor. Litvanya yüzde 10,7'lik oranla ikinci sırada.

Malta, yüzde 2,6'lık enflasyonla son sırada. Bölgenin en büyük ekonomisi Almanya'da enflasyon yüzde 5,7 seviyesinde.

Geçen sene eksi enflasyona sahip Yunanistan'da da aralıkta yüzde 4,4'lük orana ulaşıldı.

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