EYT’de yaş konusu netleşti mi? Bakan Bilgin açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yarın gerçekleştirilecek olan Kabibe toplantısında herhangi bir sunum yapmayacağını söyledi. Bilgin, EYT'de merakla beklenen yaş konusuna da değindi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı Televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

EYT’nin yarın yapılacak olan Kabine’nin gündemine gelip gelemeyeceğiyle ile ilgili soruya Bilgin, cevabı verdi;

*Kabine’de benim sunumum yok ama ben bu konuları Cumhurbaşkanımıza arz ediyorum. Bu toplantıda da geldiğimiz son aşamayı ileteceğim.

YAŞ SINIRI OLACAK MI?

*Bunu kendisi değerlendirecek. Kabine’de karar çıkar mı kesinlikle söyleyemem ama değerlendirileceğini söyleyebilirim.

*Bir yaş aralığı olması ihtimal dahilinde. Henüz netleşmedi. İmkanlar nispetinde en kapsayıcı düzenlemeyi çıkaracağız.

*Aralık ayının başındaki rakam 1 milyon 900 bindi. Sayı her ay artıyor… Ocak ayı başında 2 milyonu geçebilir. Bu kadar kişi yaş şartı olmasaydı emekli olabilecekti.

*Yaklaşık 400 bini memur, 480 bini BAĞKUR’lu. Diğerlerinin çoğunluğu 4A’lılar. 274 bin kişini de işi yok ve yaşı bekliyor. Yaş sınırı olursa aşağı yukarı yarısı bu yıl, yarısı diğer yıl oluyor.

STAJ MAĞDURLARI AÇIKLAMASI

*Staj bir mağduriyet konusu değildir, bir eğitimdir. Staj ile çalışma hayatı başlamaz, sözleşmeyle iş akdiyle başlanır.

*Böyle bir düzenleme söz konusu değil, EYT onu kapsamıyor, EYT onunla ilgili bir konu değil zaten.