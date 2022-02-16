Faiz kararı için gözler Merkez Bankası’nda: İşte uzmanların son tahminleri

Kur krizini tetikleyen faiz indirimlerinin ve enflasyonun 19 yılın zirvesine çıkarak yüzde 48'i aşmasının ardından gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yarın saat 14.00'da açıklanacak Para Politikası Kurulu toplantısı kararına çevrildi. Sozcu.com.tr uzmanların tahminlerini derledi...

Sozcu.com.tr

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Kur krizini tetikleyen faiz indirimleri sonrası enflasyonun 19 yılın zirvesi olan yüzde 50’ye yaklaşmasının ardından TCMB’nin yarınki toplantıda politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tutması bekleniyor.

TCMB, geçen yıl politika faizini eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında toplam 500 baz puan indirerek yüzde 19 seviyesinden yüzde 14 seviyesine çekmişti. Banka, ocak ayında beklentilere paralel olarak faizde herhangi bir değişikliğe gitmemişti.

Faiz indirimleri ile birlikte Türk lirasında sert değer kayıplarının yaşanmasının ardından enflasyonda artış devam etmiş ve tüketici enflasyonu ocakta yüzde 48,7’ye yükselmişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise enflasyonda zirvenin nisanda yüzde 50’nin altında bir oranla görüleceğini belirtmişti. Bazı ekonomistler ise artan enerji fiyatları sebebiyle enflasyonun mayısta yüzde 55 civarında zirve yapabileceğini öngörüyor.

Bu gelişmelerle birlikte ekonomistlerin faizlere ilişkin genel tahmini TCMB’nin şubat ayında politika faizlerini sabit bırakacağı yönünde.

İşte ekonomistlerin faiz toplantısına ilişkin tahminleri:

REUTERS ANKETİ

Reuters anketine katılan 20 kurumun tümü toplantıda faizlerin sabit tutulacağı yönünde tahminde bulundu.

Reuters anketinde yılsonu politika faizi sorusuna cevap veren dokuz kurumun medyan tahmini yüzde 14’te şekillenirken tahminler yüzde 9-yüzde 14 bandında yer aldı.

BLOOMBERG ANKETİ

Bloomberg’in şubat ayı TCMB faiz kararına ilişkin anketine göre, piyasa aktörleri TCMB’nin bu toplantıda politika faizini değiştirmesini beklemiyor.

Bloomberg HT’nin 20 kurumun katılımıyla gerçekleştirdiği ankette medyan beklenti politika faizinin değişmeyerek yüzde 14’te bırakılması yönünde.

Ankete göre yıl sonu faiz beklentisi de yüzde 14 seviyesinde. En düşük tahmin veren kurum TCMB'nin yıl sonuna kadar politika faizini yüzde 9'a indirmesini, en yüksek tahmini paylaşan kurum ise yıl sonunda politika faizinin yüzde 22 seviyesinde oluşmasını bekliyor.

FOREKS ANKETİ

Foreks anketinde de bu ayki faiz toplantısına ilişkin beklenti, haftalık repo faizinin yüzde 14 seviyesinde sabit tutulacağı yönünde oluştu.

ForeksHaber anketine katılan 19 ekonomistin tamamı faizin değiştirilmeyeceğini öngördü.

2022 yıl sonuna ilişkin tahminde bulunan 9 ekonomistin medyan tahmini yüzde 14,00 olurken, minimum ve maksimum beklentiler yüzde 9,00 ve yüzde 20,00 seviyesinde oluştu. Geçen ayki ankette 2022 sonu faiz beklentisi yüzde 14,00 seviyesinde bulunurken, tahminler yüzde 9,00-22,00 aralığında oluşmuştu.

GOLDMAN SACHS’TDAN FAİZ TAHMİNİ

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs bir araştırma notunda enflasyonun mevcut seviyesine rağmen yetkililerin faiz artışı olmayacağını vurgulaması ve yapılacak herhangi bir faiz indiriminin lirayı dengesizleştirme riski taşıması sebebiyle politika faizinin sabit tutulmasını beklediklerini belirtti.

Hala mevcut politika gidişatının sürdürülemez olduğunu düşündüklerini belirten Goldman Sachs, yetkililerin politika faizi yerine dolarizasyonda çözülmeyi sağlamak ve rezervleri desteklemek için başka birçok önlem kullanmayı tercih edeceklerini öngördüklerini söyledi.

Raporda, “Şimdiye kadarki politika hareketlerine bakılırsa, lirada yeni bir baskı oluşması durumunda yetkililerin artan oranda alternatif önlemlere yöneleceğini düşünüyoruz” görüşüne yer verildi.

YATIRIM ŞİRKETLERİ

Tera Yatırım Baş Ekonomisti Enver Erkan, kaleme aldığı araştırma notunda beklentilerinin TCMB’nin politika faizini sabit tutacağına yönünde olduğunu belirtti.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

“Enflasyonda gerçekleşmekte olan yükselişi izlemekle ve önümüzdeki aylarda da yüksek fiyat artışı baskısını beklemekle beraber, oluşturulan yeni ekonomi perspektifi çerçevesinde Merkez bankasından buna karşı herhangi bir aksiyon alınmasını beklemeyiz.

Bu kapsamda, enflasyondan gelen tehdidin para politikası kanadında görmezden gelinerek, daha çok mali politika kapsamındaki önlemlerle ele alınacağını değerlendiriyoruz. Yarın gerçekleşecek olan Merkez bankası toplantısında da faiz oranlarının sabit tutulmasını öngörüyoruz.”

İnfo yatırım tarafından kaleme alınan günlük bültende de, “Yurt içinde bu hafta en önemli veri akışı yarınki TCMB faiz kararı olacak. Bizim ve piyasa beklentisi politika faizinin yüzde 14’de kalacağı yönünde” ifadelerine yer verildi.

Gedik Yatırım tarafından kaleme alınan bültende ise, “Yarın TCMB faiz kararını açıklayacak. Faizlerde bir değişikliğe gidilmesini beklemiyoruz” tahmininde bulunuldu.

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