Faiz lobisi milyarca lira kazandı

Hükümetin ekonomi politikaları yine ‘karşı çıktığı’ faiz lobisine kazandırdı. Ekonomist Devrim Akyıl, vatandaşın cebinden milyarca liranın faiz lobisine gittiğini söyledi.

Deniz Bilici GÖÇMEN

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Faizciliğe karşı çıkan hükümetin para politikaları yine faiz lobisine kazandırdı. Bankacılık sektörünün yılın ilk 4 ayındaki yüzde 374'lük kârına dikkat çeken Ekonomist Devrim Akyıl, “Halk enflasyona ezilirken faiz lobisi kazançlı çıktı” dedi.

NET FAİZ GELİRİ YÜZDE 175 ARTTI

Youtube kanalında değerlendirmelerde bulunan Akyıl, “Bankacılık sektörü yılın ilk 4 ayında geçen yıla göre kârını uçurdu. Geçen yıla göre sektörün kârı yüzde 374 artış gösterdi. Faiz gelirlerinde yüzde 85, faiz giderlerinde yüzde 38 artış var. Net faiz gelirlerinde yüzde 175 artış var. Yani vatandaşın cebinden faiz lobisine milyarlarca lira aktarım oluyor” diye konuştu.

‘BU POLİTİKA İFLAS EDER'

Bütün bunların yanlış para politikasından kaynaklandığına dikkat çeken Akyıl, “Hem kuru hem faizi bastırdığınız zaman bunu inanılmaz yüksek döviz girişiyle beslemek zorundasınız. Bunu yapmıyorsanız bu politika iflas eder ki iflas etmek üzere” dedi. Sadece mayıs ayında 10 milyar doların üzerinde açık olduğunu belirten Akyıl, “İnanılmaz büyük dış ticaret açığına doğru ilerliyoruz. Bunun sebebi kurun düşük kalması” ifadelerini kullandı. Hem kuru hem faizi bastırma çabasının sonuç vermeyeceğini ve ülkenin bir felakete doğru sürükleneceğini söyleyen Akyıl, “Yanlış ellere doğru durmadan bir kâr transferi var. Bu ekonominin dinamiğini sağlam şekilde bozmaya devam ediyor.”

‘Ne yapılırsa yapılsın kontrol kaybedilir'

Devrim Akyıl, enflasyon endeksli tahvil ürünü çıkarılmasına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Enflasyon endeksli bir tahvil çıkaracaksanız enflasyon rakamlarının bu kadar güvensizlik yaratacak dozda gitmemesi lazım. Muhtemelen yakında o ürünü de çıkarmak zorunda kalacaklar. Zaten o ürün geciktikçe dövizde artış hızlanmaya devam edecek. Ne yapılırsa yapılsın kontrol kaybına doğru ilerleyecek.”