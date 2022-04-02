Faturalar kabardı: İşte doğalgaz zammı sonrası son durum…

2022'ye yüzde 25 doğalgaz zammıyla giren vatandaş, dün itibarıyla yeni bir zamma daha maruz kaldı. Yılın ilk 3 ayında mesken aboneleri için toplam doğalgaz zammı yüzde 68'i buldu. Son zamla birlikte vatandaşın yıllık fatura harcaması 12 bin TL'yi aşar hale geldi.

Sozcu.com.tr

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Dün itibarıyla doğalgaz fiyatlarının yüzde 35-50, elektrik fiyatlarının da sanayi kuruluşları için yüzde 20-26.7 aralığında artması faturaları kabarttı.

2022’nin ilk günü yapılan zamlarla, yalnızca yılın ilk 3 ayı içinde doğalgaz fiyatları yüzde 68-125, elektrik ise yüzde 372-184 oranlarında yükselmiş oldu. Yıllık fiyat artışları ise konutta yüzde 98’i bulurken, sanayiye verilen doğalgazda yüzde 550’yi aştı.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın hesaplamasına göre, son zamlarla birlikte vatandaşın yıllık fatura harcaması 12 bin TL’yi aşıyor. Gelinen noktada, asgari ücretin yüzde 24,5’ini faturalar oluşturuyor.

DESTEK, ÖDENECEK BEDELİN YÜZDE 13’ÜNÜ KARŞILIYOR

Bireysel ısınma ile ısınan bir konutun yıllık doğalgaz tüketiminin Ankara’da 950 metreküp olduğu bilgisini veren TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, “1 Nisan zammından sonra, bu tüketim için ödenecek miktar 3 bin 496 TL. Düşük gelirli ailelere yapılacağı açıklanan 450-1.150 TL yardım, yıl içinde hiç yeni zam yapılmasa bile, ödenecek gaz bedelinin yalnızca yüzde 13-33’ünü karşılamaktadır” dedi.

Yener, “Destek tutarı, ödenecek gaz bedeline eşitlenmeli ve kapsamı tüm düşük gelirli aileleri kapsayacak şekilde genişletilmeli. Ayrıca yerel yönetimler bedelsiz veya düşük bedelle su desteği vermeli” diye konuştu.

‘ENFLASYON YÜZDE 60’I AŞACAK’

Yener, “Tüm ticari ve sınai işletmeler, faaliyetlerinde önemli bir maliyet kalemi olan doğalgaz ve elektrik faturalarındaki yükselişi sürekli olarak fiyatlarına yansıtıyor. Bu durum yeni zamlarla sürecek ve enflasyonun rekor düzeyde artışına yol açacaktır. Bu durumda TÜİK tarafından 4 Nisan’da açıklanacak enflasyon verilerine göre fiyat artışları yüzde 60’ları geçebilecektir” dedi.

Fahiş enerji zamlarının ve bunları izleyen diğer fiyat artışlarının, dar gelirli çoğunluk başta olmak üzere tüm halkın hayatını ısınmadan geçim koşullarına kadar görülmemiş düzeylerde zorladığının altını çizen Yener, “Gerek asgari ücret, gerekse onun nispi olarak üzerindeki ücretler bu koşullarda erimekte, hayat pahalılığının çok gerisinde kalmaktadır” diye konuştu.

‘MAAŞLAR HER 3 AYDA BİR ARTIRILMALI’

Yener, yapılması gerekenleri ise şöyle sıraladı:

• Çok büyük hızla yüksek oranlarda artan enflasyon göz önüne alınarak ücretler ve maaşlar her üç ayda bir artırılmalı.

• Enerji sektöründe ve tüm kamusal hizmetlerde özelleştirmelere son verilmeli.

• Çok ciddi bir sorun olan ve giderek çoğalan enerji yoksulluğunun yakıcı etkilerini azaltmak için enerji yoksullarına kamusal destekler artırılmalı ve genişletilmeli.

• Düşük gelirli ailelere yapılan elektrik yardımının üst sınırı 150 kilovat saatten 240 kilovat saate yükseltilmeli.

• Enerji girdileri ve ürünlerindeki yüksek vergiler düşürülmeli, elektrik faturalarına eklenerek konut abonelerinden zorla tahsil edilen kayıp/kaçak bedeli ve dağıtım şirketlerine ilave kazançlar sağlayan tüm kalemler iptal edilmeli.

• Konutlarda temel ihtiyaçlardan olan elektrik, doğalgaz, su ve iletişim ile ilgili faturalardaki KDV ve Özel İletişim Vergisi kaldırılmalı.

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