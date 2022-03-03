Fed: Ek fiyat artışları bekleniyor

ABD Merkez Bankası (Fed), fiyatların ülke genelinde güçlü bir hızla arttığını, şirketlerin de gelecek birkaç ay içinde ek fiyat artışları beklediğini aktardı.

Sozcu.com.tr

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Fed, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı “Bej Kitap” raporunun mart sayısını dün yayımladı. Raporda ABD ekonomisinin, corona virüsü omicron varyantının tüketici harcamaları üzerinde baskı yapması nedeniyle ılımlı bir hızda büyüdüğü belirtildi.

Bej Kitap’ta ayrıca, imalat faaliyetinin ılımlı bir hızla büyümeye devam ettiği, tüm bölgelerde tedarik zinciri sorunlarının ve düşük stokların, özellikle inşaat sektöründeki büyümeyi kısıtlamaya devam ettiği bildirildi.

FİRMALAR EK FİYAT ARTIŞLARI BEKLİYOR

Tüketici fiyatlarının ülke genelinde güçlü bir hızda arttığı belirtilen raporda firmaların beklentilerine de değinildi. Buna göre şirketler girdi maliyetlerindeki artışları yansıtmaya devam ettikleri için önümüzdeki birkaç ay içinde ek fiyat artışları beklediklerini aktardı. Ayrıca yükselen nakliye maliyetlerinin de fiyat artışına katkı sunan birincil faktörlerden biri olduğu belirtildi.

Önümüzdeki 6 ay boyunca genel ekonomik görünümün istikrarlı ve iyimser olduğu ancak belirsizliğin yüksek olduğu da vurgulandı. İstihdam konusu ile ilgili de sıkı iş gücü piyasasının ve güçlü ücret artışının devam etmesinin beklendiği bildirildi.

BEKLENTİ FAİZ ARTIŞI YÖNÜNDE

Bej Kitap’ın yayımlanması, Fed’in oranlarını artırmasının beklendiği 15-16 Mart’ta gerçekleştirilecek para politikası öncesinde geldi. Dün ayrıca ABD Temsilciler Meclisi'nin Finansal Hizmetler Komitesi'ndeki sunumu yayınlanan Powell da, istihdam piyasasının güçlü olduğunu ancak enflasyonun hedefin oldukça üzerinde seyrettiğini ifade etti.

Powell ayrıca Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ABD’nin ekonomik görünümüne belirsizlik yarattığını, merkez bankasının sıkı bir işgücü piyasasında yüksek enflasyonla mücadele etmek için bu ayın sonlarında faiz oranlarını artırmayı beklediğini açıkladı.

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