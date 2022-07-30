Fındık fiyatına tepki: 1 kg fındık satıp, 1 kg peynir alamazsınız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin artan maliyetler karşısında fındığa en az 4 dolar verilmesi söylemlerini dikkate almadı. Erdoğan, bugün Ordu’da, toplu açılış töreninde TMO’nun kabuklu fındıkta alan destekli olarak kilogram başına ortalama 54 lira ödeyeceğini açıkladı. Açıklanan fiyata Trabzon milletvekilleri ve Fındık Üreticileri Derneği’nden tepki geldi.

Elif ÇAVUŞ

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz Bölgesi'nde üreticilerin önemli geçim kaynaklarından biri olan tarım ürün fındığın fiyatını alan destekli olarak kilogram başına 54 TL olarak açıkladı. Açıklanan fiyata Trabzon’dan tepki var.

“UTANMADAN ‘MÜJDE' DİYE SUNMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Erdoğan'ın fındığın 54 liradan alınacağı yönündeki açıklamalarını eleştiren CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, “Açıklanan fiyat tam bir hayal kırıklığı, utanmadan bunu müjde diye sunmaya çalışıyorlar. Matematik yalan söylemez, geçen yıl ki rakamlara baktığımızda 26,5 lira fındık fiyatı açıkladılar. O günkü dolar kuruna baktığımız zaman 3,15 dolar ediyordu. Bugün alan bazlı gelir desteği dahil açıkladıkları fiyat 3 dolar bile etmiyor. Her şeyin fiyatının en az 2-3 kat arttığı bir ortamda fındık fiyatı dolar bazında geçen yılın altında açıklandı. Bunu da çok yüksek bir fiyat açıklamışlar gibi, bir marifet gibi sunmaya çalışıyorlar. Karadeniz insanının aklıyla resmen dalga geçiyorlar. Karadeniz insanı zekidir, onların yapamadığı hesabı anında yapar” dedi.

“1 KG FINDIK SATIP, 1 KG PEYNİR ALAMAZSINIZ”

Ham fiyatın açıklanmadığını söyleyen Kaya, “Orada da bir şark kurnazlığı yapmaya çalıştılar. ‘Fındık fiyatı şu', ‘Alan bazlı gelir desteği bu' demediler. ‘Alan bazlı gelir desteği dahil 54 TL' dedi. Çayda öyle yapmadılar, net fiyat ortaya koydular. Fındıkta bunu yapamadılar. Onlar fındık kartellerinin dostu olduklarını, Karadeniz insanını unuttuklarını bu yaptıklarıyla ortaya koymuş oldular. Geçtiğimiz yıl bir kg fındık satıp iki kg peynir alırken, bu yıl bir kg fındık satıp bir kg peynir alamazsınız” dedi.

“TROLLER ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDİYORLAR, FİYATI ÜRETİCİLERE SORSUNLAR”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fındığın en az 4 dolar olması gerektiğini açıkladığını hatırlatan Kaya, “Gübrenin fiyatı geçen yıla oranla 7 kat arttı. Fındık toplama maliyetleri, kurutma ve nakliye maliyetleri bütün hepsi 4-5 kat artmışken fındık fiyatını 2 katı arttırdık diye övünüyorlar. Bu övünülecek değil, kahrolunacak bir rakam. İktidar resmen Karadenizli fındık üreticilerini resmen gözden çıkarmış. Şimdi sosyal medyadan troller 54 TL için Erdoğan'a teşekkür ediyorlar. Gelsinler bir de fındık üreticilerine sorsunlar. Fındık üreticileri teşekkür mü ediyor yoksa ah mı ediyor? Ben bir fındık üreticisi olarak konuşuyorum. Ortada maalesef teşekkür edecek bir fiyat yok. Teşekkür edilmesi gereken fiyat 4 dolar olurdu” diye konuştu.

“AKP, KARADENİZ'İ GÖZDEN ÇIKARMIŞ”

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs ise, “Hükümetin açıklamış olduğu bu fiyat, fındık üreticisini yok sayan bir fiyat. Bu fiyatlara baktığımız zaman öyle anlaşılıyor ki; AKP iktidarı Karadeniz'i gözden çıkardı. Artan maliyetlere, zamlara, enflasyona baktığımız zaman bu fiyatı üreticiyi yok saymak olarak değerlendiririz. İYİ Parti olarak, ekonomi ekibimizin çalışmaları neticesinde istediğimiz fiyat en az 74 TL idi. Ama maalesef üreticilerin sıkıntılarının daha da artacağı bir fiyat açıklandı” ifadelerine yer verdi.

“ÜRETİCİ KAN AĞLIYOR”

Açıklanan fiyatı destekleyenlerin algı yürütmeye çalıştığını belirten Örs, “Genel Başkanımız Meral Akşener geçen haftalarda Giresun, Ordu ve Samsun'daydı. Büyük bir çoğunluğu fındık üreticisi olan vatandaşların sorunlarını sahada dinledik. Üretici kan ağlıyor. Algı operasyonları ile bir yere varılamaz. Bu algı operasyonlarıyla ülkeyi güllük gülistanlıkmış gibi gösteriyorlar. Bu algı operasyonlarına zaman harcayacaklarına milletin derdini çözmeye çalışmalılar” dedi.

“ÜRETİCİYİ TARLADAN UZAKLAŞTIRMAK DIŞINDA HİÇ BİR İŞE YARAMAZ”

Fındık Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Albayrak ise, “Yaşanan enflasyon ortamı içerisinde fındık fiyatı en az 70 TL olarak belirlenmeliydi. Rekolteyi yüksek gösteriyorlar ve fiyatı alçakta tutuyorlar. Fiyat artışı yüzde yüz görünüyor ama fındık üretiminin maliyetleri yüzde iki yüz, hatta üç yüz artmış durumda. Açıklanan fiyatın hiçbir anlamı yok. Dolar 5-6 TL olsaydı o zaman bu fiyatın bir anlamı olurdu. 24 saat yalan haberlere maruz kalan vatandaşlar, gerçekler karşısında ülkenin kuşatıldığının farkında. Bugün ziraat odaları bile yandaş olmuş. “53 TL bize yeter” diye açıklama yapıyorlar. Üreticinin yanında hiçbir örgüt yok. Verilen fiyat üreticiyi tarladan uzaklaştırmak dışında hiçbir işe yaramaz. ” diye konuştu.

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