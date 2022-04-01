Fiyat artışları ve yüksek KDV sanayiciyi zorlamaya başladı

Türkiye imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) martta 49,4'e geriledi ve sektörün 10 aydır ilk defa daraldığını ortaya koydu. Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, şok fiyat artışları ve yüksek KDV’nin sanayiciyi çok zorladığına dikkat çekti.

Selami AYDIN

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İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından gerçekleştirilen Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi anketi sonuçları sanayiciyi endişelendirdi.

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İSO Türkiye İmalat PMI, martta 49,4'e gerileyerek son 10 ayda ilk kez eşik değer 50’nin altına geriledi.

Mart ayı endeksinin düşük olmasının sadece Rusya-Ukrayna savaşına bağlanamayacağını söyleyen Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, “Savaşın yanı sıra, ham maddedeki fiyat artışı ve finansmandaki sıkıntılar sanayiciyi çok zorlar oldu. Sanayicinin hangi noktaya odaklanması gerektiğine şaşırdığı bir ortamdayız” diye konuştu.

‘ZATEN YETERİNCE SORUNUMUZ VAR’

Piyasalardaki son durum ve savaşın etkilerinin sanayiciyi yeterince etkilediğini hatırlatan Keçeci, “Mevcut piyasa fiyatıyla ürün-fiyat anlaşmaları yapıyoruz. Beklemediğimiz zamlar bizi sıkıntıya düşürüyor. Doğalgaza, elektriğe zam geldi. Devlet maliyet artışını fiyatlarına istediği gibi yansıtabiliyor ama bizler fiyatlandırdığımız üründen sonra gelen ek maliyeti müşterimize yansıtamıyoruz. Sanayicinin böyle bir lüksü yok. Doğalgaz fiyatları bin doların üzerinde; dolayısıyla devlet de bu fiyatları bizlere yansıtıyor” ifadelerini kullandı.

‘BİR ANDA GELEN YÜKLÜ ZAMLAR RAHATSIZ EDİYOR’

Doğalgazdan alınan KDV'nin düşürülmesi gerektiğini söyleyen Keçeci, “Bir anda yüklü bir şekilde zamların sanayicinin üzerine yüklenmesi bizleri rahatsız ediyor” dedi.

Keçeci, şöyle devam etti:

“Doğalgaz 500 dolarda iken devlet yüzde 18 KDV alıyordu. Bugün doğalgaz bin dolar ve yine KDV oranı yüzde 18.

Doğalgaz fiyatının yükselmesini anlıyoruz çünkü dünya fiyatları böyle. Ancak ödediğimiz KDV de fiyat artışı ile aynı oranda yükseliyor. Bu alınan KDV, bana göre hak değil. Siyasi iktidarın en azından bu konuda sanayiciye yardımcı olması gerekiyor.

Sanayicinin iki hususta itirazı var. Birincisi şok fiyat artışları. Biz bunun altından çıkmakta zorlanıyoruz. İkincisi ise bu kadar yüksek orandaki KDV'nin bizlerden alınmasının doğru olmadığı kanaatindeyim. Bu iki konunun mutlak surette, sanayicinin lehine olacak şekilde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.”

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