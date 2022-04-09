Fiyatı uçtu, Elon Musk yatırım yapabileceğini açıkladı

Bu hafta Twitter'ın yüzde 9,2'lik hissesi satın alarak yeni medya patronluğuna soyunan Elon Musk, bir alana daha yatırım yapacağının sinyalini verdi.

Sozcu.com.tr

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260 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, yeni bir iş sahasına yatırım yapabileceği mesajını verdi.

Elektrikli araç üreticisi Tesla’nın CEO’su Musk, Twitter’da lityum fiyatlarında son yıllarda kaydedilen astronomik artışı gösteren bir paylaşımın altına “Lityum fiyatı çılgın seviyelere ulaştı! Tesla, doğrudan madencilik ve rafinaj işine girmek zorunda kalabilir” yorumunu yazdı.

Musk ayrıca, Dünya’nın hemen hemen her yerinde bulunduğu için lityum elementinin kendisinde bir ekslik olmadığını ancak çıkarma ve rafinaj hızının düşük olduğunu belirtti.

Lityum, elektrikli araçlarda kullanılan pillerin üretimi açısından önemli bir metal.

FİYATI 2 YILDA 10 KAT ARTTI

Musk’ın altına yorum yaptığı paylaşımda, 2020 yılında 6 bin 800 dolar olan lityumun ton fiyatının, 2021’de 17 bin dolara, 2022’de ise 78 bin 32 dolara fırladığı görülüyor.

Bu da, iki yılda lityum fiyatlarında bir yılda yüzde 359, iki yılda yüzde 1048’lik artış olduğunu gösteriyor.



TWITTER’IN EN BÜYÜK HİSSEDARI OLMUŞTU

Bu hafta başında Twitter’ın yüzde 9,2’lik hissesini satın alarak yeni medyanın en etkili kanallarından birinin patronu olan Musk, bu işlem için 2,9 milyar dolar ödedi.

81 milyon takipçiyle Twitter’da en fazla takipçiye sahip sekizinci isim olan Musk, bu alım sonrası Twitter yönetim kuruluna da girdi.

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