Gemi söküm işçileri Aliağa Meydanı’nda

İzmir Aliağa gemi söküm işçileri ücretlerinin iyileştirilmesi talebiyle eylemlerini sürdürüyor. Aliağa Demokrasi Meydanı’nda toplanan işçiler, tersane patronlarının her yıl yüz milyonlarca dolar kâr elde ederken, emekçilerin alın terinin karşılığını vermediklerinden yakındı.

Gökmen ULU

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İzmir Aliağa Gemi Söküm Bölgesi işçileri, ağır çalışma koşullarının ve ücretlerin iyileştirilmesi talebiyle hak arayışına devam ediyor.

Aliağa Demokrasi Meydanı'nda toplanan işçiler, halay çekerek gerçekleştirdikleri eylemde, “Bu daha başlangıç, mücadeleye devam”, “Direne direne kazanacağız”, “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek” sloganları attı.

Yapılan basın açıklamasında, “Yıllardır tersane patronlarının bizlere reva gördüğü yaşamı, ağır çalışma koşullarını kabul etmiyoruz. Diyoruz ki; gemi söküm cehennem, işçiler köle kalmayacak” denildi.

‘KÂR EDİYORLAR AMA EMEĞİN KARŞILIĞI YOK’

Açıklamada, “Dünyanın üçüncü büyük, Avrupa’nın ise tek gemi söküm tersanesi olduğumuz ifade ediliyor. Yıllık 200 milyon dolarlık iş hacminden söz ediliyor. Tersane patronları kâr rekorları kırıyor. Ama biz, tersanede tüm değerleri yaratan işçiler olarak emeğimizin, alın terimizin karşılığını alamıyoruz. Her gün artan enflasyon karşısında biraz daha eziliyoruz. İnsanca yaşanabilecek bir ücret istiyoruz” ifadeleri dile getirildi.

‘İNSANCA YAŞAMA KOŞULLARI İSTİYORUZ’

Aliağa Gemi Söküm Bölgesi'ndeki denetimlerin kağıt üzerinde kaldığı, alınmayan önlemlerin ölüm ve sakatlanmalara davetiye çıkardığı belirtildi.

Açıklamada, “Çoğu durumda işverenler kişisel koruyucu donanımı ya kendimizin almasını istiyor ya da zamanında ve tam olarak dağıtmıyor. Sosyal tesisler neredeyse kullanılamaz durumda. Güvenli ve insanca çalışma koşulları istiyoruz” denildi.

Gemi söküm işçilerinin güvencesiz çalıştırıldığı, ağır sanayi işçisi olmalarına rağmen bu statüde sayılmadığı, yıllık izinlerini kullanmalarına engel olunmak istendiği, olumsuz hava

koşullarında çalışılamadığında ücretlerinin kesildiği, SGK primlerinin çalıştıkları gün kadar

yatırılmadığı, mesai ücretlerinin kesintiye uğradığı, maaşların bir kısmının elden verilerek bir

kısmının bankaya yatırıldığı duyuruldu. “Burada kuralsızlık kural haline geldi” ifadelerine yer verildi.

İŞÇİLERİN TALEPLERİ

Aliağa Gemi Söküm Bölgesi işçileri taleplerini taleplerini 17 maddelik açıklamayla sıraladı:

1- Ücretlerimize zam yapılmasını istiyoruz.

2- Haklı taleplerimizle gerçekleştirdiğimiz eylemlerimiz nedeniyle kimsenin işten atılmayacağına dair güvence istiyoruz. Açılan davanın geri çekilmesini bekliyoruz.

3- Taleplerimiz ve temsilcilerimiz protokol altına alınarak tanınsın istiyoruz.

4- -Maaşların alınan ücret üzerinden bankaya yatırılması istiyoruz.

5- Mesai saat ücretlerinin 4 saatinin 1 yevmiye olması istiyoruz.

6- Olumsuz hava koşullarında çalışılamaması durumunda yevmiyelerin kesilmemesini istiyoruz.

7- KKD’lerin (Kişisel Koruyucu Donanım) zamanında ve eksiksiz dağıtılmasını istiyoruz.

8- Oksijen lambalarının bakımı ve eksikliklerinin giderilmesini istiyoruz.

9- Sigortaların kesilmemesini istiyoruz.

10-Sosyal tesislerin düzeltilmesini istiyoruz.

11-Mazeret izinlerinin yevmiyeden kesilmemesini istiyoruz.

12-Resmi tatillerin ekstra mesai olarak verilmesini istiyoruz.

13-Yıllık izinlerin verilmesini istiyoruz.

14-Mevcut sertifikanın bütün şantiyelerde geçerli olmasını istiyoruz.

15-İşe giriş kısmında sağlık raporu ücretinin işveren tarafından karşılanmasını istiyoruz.

16- Zamların 6 ayda bir yapılmasını istiyoruz.

17- Gemi sökümün ağır sanayi olarak tanınmasını istiyoruz.

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