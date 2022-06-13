“GES’in endekslendiği DHMİ tüm kârlı havalimanlarını özelleştirdi”

Sivil Havacılık eski Genel Müdür Yardımcısı Oktay Erdağı, AKP iktidarının son projesi GES uygulamasının endekslendiği DHMİ ile ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu.

Sozcu.com.tr

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AKP iktidarı, TL’nin dolar karşısında erimesini engellemek üzere Gelire Endeksli Senet (GES) uygulaması Çarşamba günü başlayacak.

GES’lerin getirileri Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden (KEGM) bütçeye aktarılan hasılat paylarına endeksli olacak. Ancak iktidarın bu uygulamasına ciddi eleştiriler geliyor.

Sivil Havacılık eski Genel Müdürü Oktay Erdağı, GES’in hasılat payına endekslenecek DHMİ’yle ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. Erdağı, sosyal medya hesabında şu mesajları kaydetti:

“KÂR GETİREN TÜM HAVALİMANLARI ÖZELLEŞTİRİLDİ”

İflas eden tüccar eski defterleri karıştırırmış” misali mevcut iktidar, defterden bula bula DHMİ’yi buldu. Gelire Endeksli Senetler (GES) DHMİ’nin gelirlerine endeksli olarak piyasaya sürülecekmiş. Oysa ki DHMİ’nin gelir getiren, karlı tüm havalimanları özelleştirildi.

“İŞLETME GELİRLERİNİ BİLE KARŞILAMIYOR”

DHMİ’nin işlettiği mevcut havaalanlarının tamamına yakını, mevcut gelirleriyle işletme giderlerini karşılayamıyor bile. EUROCONTROL’den gelen üst geçiş ücretleri olmasa; bırakın yatırım yapmayı, belki maaşları bile ödeyemeyecekler.

“BİLANÇO ÇILDIRDI”

Şu anda DHMİ’nin kasasında, Antalya Havalimanının 2052 yılına kadar işletme hakkının TAV’a devredilmesinin bedeli olan 7 milyar 250 milyon Euro'luk kira bedelinin yüzde 25'i olan 2 milyar 138 milyon Avro var. Bu para iktidarın gözünü kamaştırıyor. Ödenen bu parayla DHMİ’nin bilançosu çıldırdı.

“25 YIL İPOTEK ALTINDA”

Ancak, bu para AYT’nin gelirlerinin 29 yıllığına satılmasının bedeli olup tek seferde ödendi. Sonra ne olacak? Unutmayalım ki gelir getiren ve karlı olan tüm havalimanları önümüzdeki 25 yıldan daha fazla ipotek altında…

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