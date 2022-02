Gıda perakendecileri: Zamların sorumlusu biz değiliz

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı Galip Aykaç, marketlerin fiyat artışlarının sorumlusuymuş gibi suçlandığından ve damgalandığından dert yandı. Aykaç, gıda zamlarına kendilerinin yol açmadığını vurguladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı Galip Aykaç, üretimdeki maliyet artışları ve enflasyon verileri ortadayken, marketlerin fiyat artışlarının sorumlusuymuş gibi suçlandığını belirterek, gıdadaki fiyat artışının sebebinin organize perakende sektörü olmadığını söyledi.

Aykaç, nasıl ki döviz kurlarındaki artışın sebebi döviz büroları, akaryakıttaki fiyat artışın sebebi de benzin istasyonları değilse, gıdadaki fiyat artışlarının da marketlerden kaynaklanmadığını söyledi.

‘DAMGALANIYORUZ’

Ortakalan tarafından perakende sektörüne yönelik düzenlenen “Ortakakıl Konferansları 2022″de konuşan Aykaç, üretici enflasyonu yüzde 93.53 iken tüketici enflasyonun ise yüzde 48.69 oranında gerçekleştiğine işaret ederek, aradaki farkın organize perakedenin enflasyona kalkan olduğunun net bir göstergesi olduğunu söyledi.

Aykaç, “Enflasyonla mücadelede vurgulamak istediğimiz en önemli husus, etiketlerde gördüğümüz fiyat artışlarının kaynağının bizler olmadığının artık kabul edilmesidir. Her şeyimizle kayıtlı kurallı faaliyet gösteren, her zaman her türlü denetime açık şeffaf işletmeleriz. Son dönemde yapılan denetimlerde talep edilen bilgileri sağlamak için sırf bu süreçlere özel çalışan ekipler oluşturacak hale geldik” dedi ve ekledi:

“Bu kadar denetim, hatta niye uygunsuz olduğumuzu bilmeden savunmaya maruz bırakıldığımız, sonunda bir bulguya da erişilemediği bir ortamda hala fahiş fiyatla damgalanmamız bizleri son derece üzmektedir.”

‘ALGI YÖNETİMİ YAPILMAYA ÇALIŞILIYOR’

Rekabet Kurulu, Covid-19 salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti yapan zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik olarak yürütülen soruşturma sonucunda beş zincir market ve bir tedarikçi şirkete idari para cezası vermişti.

Aykaç, “Nasıl ki döviz kurlarındaki artışta sebebin döviz büroları, akaryakıt zammında benzin istasyonları olmadığı gibi bizlerin de buradaki payının son derece sınırlı olduğunu söylemek isterim” dedi.

Tüm fiyat artışlarının sorumlusu organize perakende sektörüymüş gibi bir algı yönetimi yapılmaya çalışıldığını belirten Aykaç, aksine organize perakende sektörünün ölçek ekonomisi dolayısıyla enflasyonla mücadelede kilit rol oynadığını vurguladı.

Perakende içinde organize kanadın payının Türkiye’de yüzde 55 seviyesinde olduğunu belirten Aykaç, “Birçok kaynağa göre organize perakendenin büyüdüğü her ülkede enflasyon düşüyor. Gelişmiş ekonomilerde bu oran yüzde 90’lara tırmanmış ve yüzde 90’lar seviyesinde organize perakendeye sahip ülkelerde enflasyonun yüzde 5’lerin altında seyrettiği görülüyor” diye konuştu.

BENZEŞEN FİYATLAR YOĞUN REKABETİN SONUCU

Marketlerdeki benzeşen fiyatların yoğun rekabetin bir sonucu olduğunu söyleyen Aykaç, “Fiyatların mümkün olan en düşük seviyede tutulması için yoğun bir rekabet kaçınılmazdır. Dolayısıyla benzeşen fiyatlar yoğun bir rekabetin sonucudur. Sadece gıda ürünlerinde değil, yoğun rekabetin yaşandığı her ürün kategorisinde birbirine yakın fiyatların oluşması rekabetin doğası gereğidir” dedi.

Yaşanan enflasyonun maliyet enflasyonu olduğunu söyleyen Aykaç, yapılması gerekenin yapısal sorunların çözülmesi olduğunu söyledi.

Aykaç, “Dikkat edilmesi gereken fiyat artışların yanı sıra dengesizleşen gelir dağılımının ortaya çıkardığı sorundur. Alım gücünün düşmesi ve orta gelir kesiminin giderek daralması fiyat hassasiyetini artıran ve enflasyonu ülke ana gündemi haline getiren esas konuların başında gelmektedir. Yaşadığımız enflasyon maliyet enflasyonudur” dedi ve ekledi:

“Yapısal sorun olan alanlarımız olduğu bir gerçek. Bu sorunların hızlı bir şekilde çözümü için kamu özel sektör hep birlikte çalışmalıyız. Her şeyi devletten beklemek doğru olmadığı gibi olumsuz her şeyin sebebi özel sektör gibi görülmemelidir.” (REUTERS)



İlginizi Çekebilir Zincir marketler arasındaki yazışmalar açıklandı: Fiyatları böyle belirlemişler

İlginizi Çekebilir Gıda perakendeciliğine zincir market dopingi

İlginizi Çekebilir Yayıncılıkta kriz: Satış garantisi olmayan kitaplar değerlendirmeye bile alınmıyor

İlginizi Çekebilir Ukrayna krizi Türkiye ekonomisini nasıl etkileyecek?