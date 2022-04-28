Gizli boykot sessizce bitiyor

Körfez ülkeleri ile hızlanan siyasi diyalog, ihracata da pozitif yansıdı. İlişkilerin iyileştiği S. Arabistan’a ihracat martta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 215, ilk 3 ayda ise yüzde 25.3 arttı.

Sayime BAŞÇI

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Siyasi ilişkilerde yaşanan gerilim nedeni ile Türk mallarına boykot uygulayan Suudi Arabistan ile yeniden başlayan diyalog süreci, ihracatı ve ticareti yeniden canlandırıyor. İstanbul'da öldürülen muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın davasının devredildiği Suudi Arabistan'la yeni bir döneme girilirken, bu ülkeye gerçekleştirilen ihracatta ibre yeniden yukarı yöneldi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre bu yılın ilk 3 ayında bu ülkeye gerçekleştirilen ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25.3'lük artışla 69.9 milyon dolara yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde ise bu rakam 55.8 milyon dolardı.

KİMYADA YÜZDE 458 ARTIŞ

Sadece Mart 2022'de Suudi Arabistan'a gerçekleştirilen ihracat 58 milyon 724 bin dolara yükselirken, bu artış “Made In Turkey” markalı ürünlere iki yıldır uygulanan örtülü boykotun da sona ermesinin göstergesi oldu. İhracattaki iyileşmede başı çeken sektörler ise kimyevi ürünler, tekstil ve hazır giyim ile hububat oldu. Son dönemde Körfez ülkeleri ile ilişkilerin normalleşmesi için ciddi adımlar atıldığını kaydeden İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister, “Bu yıl Suudi Arabistan'a ihracatımız ilk çeyreklik dönemde 53.5 milyon dolara ulaştı. Geçen yıl aynı döneme göre kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatımız yüzde 458.54 artış kaydetti. Yine bu yıl ilk üç aylık dönemde en çok ihracat yaptığımız ülke sıralamasında Suudi Arabistan 36'ıncı sırada bulunuyor” değerlendirmesini yaptı.

Mısır'da da düzelme bekleniyor

– Siyasi ilişkilerin düzelmesi ile birlikte bu ülkeye yapılan ihracatta da artış beklediklerini anlatan İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz, “Orada tekrar bir normale dönme başladı. Özellikle ev tekstili tarafında hareket var. Siyasi ilişkilerin düzelmeye başlaması ile bizde de canlanma başladı. Bu pazarda daha iyi rakamları görmeyi bekliyoruz. Yıl sonunda yüzde 30-40'lara varan artışlar görülebilir. Şimdi Mısır'da da düzel-

me bekliyoruz. Orada da sıkıntılarımız vardı” diye konuştu.