Goldman Sachs: 2022 yılında Türkiye’de enflasyon yüzde 60’ın üzerinde kalacak

Goldman Sachs, Türkiye'de yıllık enflasyonun 2022'nin genelinde yüzde 60'ın üzerinde kalacağını tahmin etti.

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ABD’li banka, Türkiye’deki yetkili kurumların “istikrarsız” politika duruşu ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden sonra enerji fiyatlarının artması dolayısıyla Türkiye’deki enflasyonun yüksek kalacağını belirtti.

Reuters’ta yer alan habere göre banka, “Farklı kanallardan gelen etkilerle, (Türkiye’deki) enflasyonun 2022’nin büyük bir bölümünde yıllık olarak %60’ın üzerinde kalacağını tahmin ediyoruz” dedi ve ekledi:

“Türkiye’nin ödemeler dengesi, bölgede süren çatışmaların etkisiyle ve gelişmekte olan piyasalardaki risk iştahının cansızlığı nedeniyle zayıflayabilir.”

TCMB, geçen ayki yüzde 54’lük enflasyon oranına karşın bugün politika faizini yüzde 14’de sabit tuttu.

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