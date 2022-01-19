Gözler Merkez Bankası’nda: İşte faiz kararı öncesi son tahminler

Piyasaların gözü TCMB'nin yarın saat 14.00'da açıklayacağı politika faizi kararında. Ekonomistlerin genel tahminleri faizlerin sabit bırakılacağı yönünde. Sozcu.com.tr yarınki toplantının sonuçlarına ilişkin son tahminleri derledi...

Sozcu.com.tr

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) yarın politika faizlerine ilişkin kararını saat 14.00’da açıklayacak. Karar öncesi piyasada genel beklentiler faizlerin sabit tutulacağı yönünde. Tahminlerde son PPK toplantısının karar metninde yer alan ifadelerin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin söylemleri de etkili oldu.

TCMB, geçtiğimiz yıl politika faizini eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında toplam 500 baz puan indirimle yüzde 14 seviyesine çekmişti.

TCMB’nin aralık ayı karar metninde “Alınmış olan kararların birikimli etkileri 2022 yılının ilk çeyreğinde yakından takip edilecek ve bu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla geniş kapsamlı politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütülecektir“ ifadeleri faiz konusunda beklemeye geçileceği şeklinde yorumlandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de geçen hafta faizler konusunda Ocak, Şubat ve Mart ayının görülmesi gerektiğini düşündüğünü ifade etmişti. Nebati, “Merkez Bankası'nın nasıl karar alacağını bilmiyorum. Benim görüşüm, ocak, şubat ve mart ayını şöyle bir görmemiz lazım. Ocak ayında piki yakalayacağız. Bu ay ücretlerde, şuradan burdan gelenler var ama aynı zamanda sabit gelirlinin gelirini artırdık” ifadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN’DAN FAİZ VE ENFLASYON YORUMU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise ise dün Arnavutluk seyahati dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada faizlerin düşmeye devam edeceğini belirtti. Erdoğan açıklamasında ekonomik şartlara göre kademeli olarak kurun da faizin de düşeceğini ifade etti.

TCMB faiz kararı 20 Ocak Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.

TCMB’nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin ekonomistlerin tahminleri şöyle:

REUTERS ANKETİ

Reuters anketine katılan 16 kurumun 15’i önümüzdeki hafta yapılacak olan PPK toplantısında faizlerin sabit tutulmasını, bir kişi ise 50 baz puanlık indirim yapılmasını bekliyor.

Reuters anketinde yılsonu politika faizi sorusuna cevap veren sekiz kurumun medyan tahmini yüzde 14’te şekillenirken tahminler yüzde 9-yüzde 14,75 bandında yer alıyor. Ayrıca Reuters PPK anketinin düzenli katılımcılarından en az dört tanesi para politikası kararlarının yönünü tahmin etmenin zorluğu sebebiyle ankete katılmayacaklarını belirtti.

BLOOMBERG ANKETİ

Bloomberg faiz anketine katılan kurumların beklentisi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Ocak ayında politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit bırakacağı yönünde oldu.

Bloomberg faiz anketine katılan 19 kurumun medyan beklentisi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Ocak ayı toplantısında politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit bırakacağı yönünde oldu.

Ankete katılan bir kurum 50 baz puan indirim ile Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 13,50 seviyesine getireceğini düşünürken, faizlerin Ocak ayında artırılacağı yönünde tahmin veren hiç bir kurum olmadı.

Ankete katılan kurumların yıl sonu faiz beklentisi ise çok geniş bir aralıkta seyrediyor. Yıl sonu için en düşük tahmini paylaşan kurum 2022 sonunda politika faizinin yüzde 9'a inmesini beklerken, en yüksek tahmini paylaşan kurum ise politika faizinin yüzde 22'ye ulaşmasını bekliyor.

FOREKS ANKETİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu’nun (PPK) bu ayki toplantısına ilişkin beklenti, haftalık repo faizinin yüzde 14,00 seviyesinde sabit tutulacağı yönünde oluştu.

ForeksHaber anketine katılan 17 ekonomistin 16’sı faizin değiştirilmeyeceğini öngörürken, ekonomistlerden 1’i faizin 125 baz puan indirimle yüzde 12,75’e çekileceği tahmininde bulundu.

Bu ay faiz değişikliği beklemeyen ekonomistlerden 4’ü Nisan, 1’i Temmuz, 1’i Eylül, 1’i ise 2023 yılının Şubat ayında ilk faiz değişikliğine gidileceği öngörüsünde bulundu.

2022 yıl sonuna ilişkin görüş belirten 8 ekonomistin medyan tahmini yüzde 14,00 olurken, minimum ve maksimum beklentiler yüzde 9,00 ve yüzde 22,00 seviyesinde oluştu.

YATIRIM ŞİRKETLERİ

HSBC yatırım bülteninde de faizlerin sabit bırakılacağı yönünde tahminde bulunuldu. HSBC Portföy Baş ekonomisti İbrahim Aksoy tarafından kaleme alınan bültende, “Piyasa beklentisi ve HSBC Portföy Yönetimi olarak tahminimiz Para Politikası Kurulu'nun politika faizini değiştirmeyerek yüzde 14'te sabit tutacağı yönünde” ifadeleri kullanıldı.

Tera Yatırım baş ekonomisti Enver Erkan tarafından kaleme alınan bültende de politika faizinin sabit bırakılmasına yönelik beklenti yer aldı.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

“Yarın gerçekleşecek olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın para politikası toplantısında faizde bir değişiklik olmasını beklemiyoruz. Aralık ayında gevşeme döngüsü noktasında sona gelindiğini ön plana çıkaran PPK açıklamasının ardından, piyasa ve makroekonomik gelişmeler nezdinde bir durum değerlendirmesi dönemi içinde olduğumuzu düşünüyoruz.

Son konseptte; TCMB Aralık ayında gevşeme döngüsünün sona erdiğinin sinyallerini verdikten sonra elde olan geçerli temada liranın kırılganlığını koruması ve enflasyonun kontrol alanı dışında kalması olguları elimizde var. Enflasyonda önümüzdeki aylarda beklenen artış, faiz oranlarının çok ayrışık noktalarda kalmaya devam etmesine neden olacaktır.”

INFO yatırım ise günlük bülteninde ise, “Piyasa beklentisi ve bizim beklentimiz faiz değişikliği olmayıp politika faizinin yüzde 14,00'te sabit kalacağı yönünde” ifadelerine yer verdi.

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