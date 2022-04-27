Günlük sebze meyve lüks oldu: Bir dilim karpuz 40 lira

Vatandaşın pahalılıktan dolayı taneyle aldığı ürünlere dikkat çeken CHP Adana Milletvekili ve TBMM Kit Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, "Mevsim meyveleri inanılmaz fiyatlara ulaştı. Bir dilim karpuz 40 liradan satılıyor" dedi.

Mehmet SERBES

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CHP Adana Milletvekili ve TBMM Kit Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, yüksek enflasyon sonucu artan gıda fiyatları ve ürünlerin taneyle, gramla ve yarım satılması ile ilgili konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.

“Saray İktidarı adım adım ülkeyi kıtlığa sürüklüyor” değerlendirmesinde bulunan Sümer, “Vatandaşın en çok tercih ettiği ucuzluk marketlerinde dahi birçok ürün taneyle, yarım ve gramla satılmaya başlandı. Mevsim meyveleri inanılmaz fiyatlarla satışa sunuluyor” dedi.

“Son olarak bir dilim karpuz 40 lira olarak satılmaya başlandı” diyen Sümer, “Kavun ise yarım olarak satışa sunuluyor. Ülkemiz savaş, yokluk gördü ancak yoksulluk yüzünden kapuzun dilimle satıldığı, onun da fiyatının pahalı olması nedeniyle alıcısının olmadığı bir dönem yaşanmadı” diye konuştu.

‘VATANDAŞIN HALİ İÇLER ACISI’

Sümer, “Vatandaşa bayramı zehir ettiler dediğimiz iktidar mensupları bize ‘abartıyorsunuz’ diyor. Sadece bayramı değil hayatı vatandaşa zehir ettiler. Günlük sebze meyve o kadar pahalı bir duruma geldi ki millet için artık lüks sayılır oldu” ifadelerine yer verdi.

“Soframızın değişmez ve uygun fiyatlı olduğu için tercih edilen birçok ürünün bugün yanında dahi yanaşılmıyor” diyen Sümer, “Gelir düzeyi düşük olan milyonlarca vatandaşımızın hali içler acısı. Bugün salata yapmak için alınan malzemeler ile akşam yemeğinden sonra yenen meyveler millet için lüks tüketim haline getirilmiştir” dedi.

YİNE HASAT ÖNCESİ İTHALAT

“Defalarca yerli tarımı destekleyin, çiftçimizin tarlasını ekip biçmesine yardımcı olun diye ikaz etmemize rağmen Saray iktidarı ithal tarımdan vazgeçmiyor” diyen Sümer, şöyle devam etti:

“Yine buğday hasadına çok az kalmışken, buğday ithalatı yapıyor. Üretmeyen bir ülke haline geldiğimiz için enflasyon ile birlikte her şey ateş pahası bir hal aldı. Bugün birçok ürün taneyle, dilimle, gramla satılıyor ancak eğer çözüm bulunmazsa bu durum kıtlığa dahi yol açabilir.”

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