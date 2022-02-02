‘Halk elektrik faturasını ödeyemezken sarayın günlük elektrik gideri 100 bin liraya yakın’

Yüksek elektrik faturalarıyla boğuşan vatandaşın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki günlük harcamalar dikkat çekti. Saray'ın günlük elektrik giderinin 100 bin liraya yakın olduğu ileri sürüldü.

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Yüksek elektrik faturaları vatandaşın geçim sıkıntısını derinleştirirken, CHP'li vekiller bir kez daha Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın günlük harcamalarını gündeme getirdi.

“SARAY’IN GÜNLÜK ELEKTRİK GİDERİ 100 BİN LİRAYA YAKIN”

Konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, “1150 odalı Sarayın günlük harcaması 10 milyon liraya yakın. Günlük elektrik gideri 100 bin liraya yakın. Koruma ordusunun günlük gideri 870 bin. Yazlık, kışlık ve uçan sarayları var. Halk elektrik faturasını ödeyemiyor lüks içinde yaşayan Recep Tayyip Erdoğan ise milletin adamıyım diye geziyor!” ifadelerini kullandı.

“SARAY IŞIL IŞIL”

CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ise, “Saray'ların ışıkları ışıl ışıl… Ahlat'ta saray, Marmaris'te saray, İstanbul'da saray, Ankara'da saray… Batsın Saray merakın… Eğer paralarımız israf olmasaydı Türkiye, 4.4 milyon vatandaşına 12 ay boyunca 4 bin TL verebilecek güce sahipti! Bugün vatandaş aç geziyor!” dedi.

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