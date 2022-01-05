Halkın gerçek enflasyon oranı yüzde 100’ü aştı

Halkın yüzde 61.5’i enflasyonun yüzde 100’den fazla olduğunu düşünüyor.

Veli TOPRAK

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Metropoll Araştırma Şirketi, 28 ilde 1514 kişiyle yaptığı ankette “Sizce son bir yılda fiyatlar ne kadar arttı?” sorusunu yöneltti. Halkın 61.5'i ‘'Yüzde 100 ve üzeri'' dedi.

%36 İNANDIRICI OLMADI

TÜİK'in açıkladığı yüzde 36'lık enflasyon rakamına inananların oranı sadece yüzde 7.1 çıktı. AKP'ye oy verenlerin yüzde 46.4'ü de, enflasyonun yüzde 100'den fazla olduğuna inanıyor. CHP'lilerin yüzde 62'si, İYİ Partililerin yüzde 74'ü ve MHP'li seçmenin de yüzde 61.6'sı fiyat artışının yüzde 100'den fazla olduğunu düşünüyor. Araştırmaya göre halkın yüzde 62'ye yakını enflasyonun yüzde 100'den fazla olduğuna inanıyor. TÜİK'in açıkladığı yüzde 36'lik dilime yakın olan 25-50 bandına inanan kesim sadece yüzde 7 oldu. “Sizce son bir yılda fiyatlar ne kadar arttı?” sorusuna ankete katılanların yüzde 1.9'u, ‘Enflasyon yüzde 20 civarı' cevabı verdi. Enflasyonun yüzde 25-50 arası olduğunu düşünenler de yüzde 7.1'de kaldı. Halkın yüzde 28.8'i yüzde 50-100 arasında artış olduğunu düşünüyor. Yüzde 61.5'lik büyük çoğunluk ise yüzde 100 ve üstünde

artış olduğunu belirtti.

AKP seçmeni de inanmıyor

28 ilde 11-15 Aralık tarihleri arasında 1514 kişi ile telefonda yapılan araştırmaya göre

AKP'ye oy veren seçmen bile TÜİK'in açıkladığı rakamlara inanmıyor. AKP'li seçmenin yüzde 15.6'sı enflasyonun yüzde 25-50 arasında olduğunu düşünüyor. Ancak yüzde 46.4'lük büyük kesim ise yüzde 100 ve üzerinde görüşünü bildirdi.