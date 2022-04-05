Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan fahiş fiyat artışlarıyla ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Fiyat İstikrarı Komitesi'nin dördüncü toplantısına ilişkin yapılan açıklamada "Fahiş fiyat artışları ile mücadele çalışmalarının tüm paydaşlarla eşgüdüm ve koordinasyon içerisinde sürdürülmesine karar verilmiştir" denildi.

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Fiyat İstikrarı Komitesi’nin dördüncü toplantısı gerçekleştirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan toplantıya ilişkin yapılan açıklamada fahiş fiyat artışlarıyla mücadele çalışmalarına yer verildi.

Bakanlığın konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

* Fiyat istikrarı Komitesi’nin dördüncü toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Dr. Nureddin Nebati başkanlığında 5 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

ENFLASYON MESAJI

* Düzenli olarak toplanan Komite Mart ayı enflasyon gelişmeleri ışığında mevcut fiyat görünümünü değerlendirmiştir.

* Başta tarımsal ürünlerde olmak üzere küresel düzeyde artan korumacı politikalar, arz güvenliğini önümüzdeki dönemde daha fazla ön plana çıkaracaktır.

FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARIYLA MÜCADELE

* Komite tarafından tarım, gıda, enerji başta olmak üzere emtia ve su kaynaklarını kapsayacak şekilde arz güvenliği konusunda yeni politikaların oluşturulup mevzuat çalışmasının yapılmasına ve fahiş fiyat artışları ile mücadele çalışmalarının tüm paydaşlarla eşgüdüm ve koordinasyon içerisinde sürdürülmesine karar verilmiştir.

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