Abone Ol

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan fahiş fiyat artışlarıyla ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Fiyat İstikrarı Komitesi'nin dördüncü toplantısına ilişkin yapılan açıklamada "Fahiş fiyat artışları ile mücadele çalışmalarının tüm paydaşlarla eşgüdüm ve koordinasyon içerisinde sürdürülmesine karar verilmiştir" denildi.

Yayınlanma: 22:44 - 05 Nisan 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan fahiş fiyat artışlarıyla ilgili açıklama

Fiyat İstikrarı Komitesi’nin dördüncü toplantısı gerçekleştirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan toplantıya ilişkin yapılan açıklamada fahiş fiyat artışlarıyla mücadele çalışmalarına yer verildi.

Bakanlığın konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

* Fiyat istikrarı Komitesi’nin dördüncü toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Dr. Nureddin Nebati başkanlığında 5 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

ENFLASYON MESAJI

* Düzenli olarak toplanan Komite Mart ayı enflasyon gelişmeleri ışığında mevcut fiyat görünümünü değerlendirmiştir.

* Başta tarımsal ürünlerde olmak üzere küresel düzeyde artan korumacı politikalar, arz güvenliğini önümüzdeki dönemde daha fazla ön plana çıkaracaktır.

FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARIYLA MÜCADELE

* Komite tarafından tarım, gıda, enerji başta olmak üzere emtia ve su kaynaklarını kapsayacak şekilde arz güvenliği konusunda yeni politikaların oluşturulup mevzuat çalışmasının yapılmasına ve fahiş fiyat artışları ile mücadele çalışmalarının tüm paydaşlarla eşgüdüm ve koordinasyon içerisinde sürdürülmesine karar verilmiştir.

Muharrem İnce'den ahırda basın toplantısı İlginizi Çekebilir Muharrem İnce'den ahırda basın toplantısı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
enflasyon Maliye Bakanı Maliye Bakanlığı mart ayı Memleket Partisi Muharrem İnce Nureddin Nebati