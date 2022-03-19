Hazır betoncular sözleşme iptal ediyor, fiyat farkı istiyor

Hazır beton firmalarının aylar öncesinden parası ödenmesine rağmen sözleşmeleri tek taraflı iptal etmesi veya fiyat farkı talep etmesi inşaatçıları isyan ettirdi.

Selami AYDIN

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Denizli’de hazır beton firmalarının parası peşin ödenmiş sözleşmeleri iptal etmesi ya da maliyetleri gerekçe göstererek fiyat farkı talep etmesi hem iş dünyasını hem de İnşaat Mühendisleri Odasını harekete geçirdi.

Denizli Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Hakan Urhan duruma isyan etti, “Firma altı ay boyunca ödemeyi kullanmış. Şimdi sözleşmeyi bozacağım demek etiğe sığmaz” ifadelerini kullandı.

‘FAHİŞ FİYAT ARTIŞI YAŞANIYOR’

Hazır beton firmalarının uyguladığı fahiş fiyatın inşaat sektörünü olumsuz etkilediğini ifade eden Urhan; “Sadece inşaat sektörü değil beraberinde pek çok sektör fahiş fiyat uygulamasından etkileniyor. Tüm bu olumsuzlukların üzerine bir de hazır beton firmalarının başlatmış olduğu sözleşme iptalleri, sektörü tamamen işlemez hale getirecektir” dedi.

Urhan, çekini, evrağını önden vermek veya ödemesini önden yapmak suretiyle beton bağlantı sözleşmesi yapmış inşaat firmalarına, maliyet artışları gerekçe gösterilerek fiyat farkı talep edilmektedir” diye konuştu.

‘TİCARİ ETİĞE SIĞMAZ’

Beton firmalarının sözleşmeden altı ay sonra fiyat farkı talep ettiğini söyleyen Urhan, şöyle devam etti:

“6 ay önce bir inşaat firması hazır beton firmasına evrağını vermiş, ödemelerini yapmış, bağlantı sözleşmesini yapmış ve buna güvenerek yeni iş almış. 6 ay boyunca da hazır beton firması bu evrakları veya ödemeyi kullanmış. Sonra maliyetler çok arttı, bunun için ya bana fiyat farkı vereceksin ya da ben ödemeni iade edip sözleşmeyi bozacağım demek her şeyden önce ticari etiğe sığmaz.

Kaldı ki bunun mutlaka hukuki sonuçları olacağı da unutulmamalıdır. Bu yanlıştan bir an önce dönün.”

İMO: DAR GELİRLİNİN EV ALMASI HAYAL OLDU

Denizli'de İnşaat Mühendisleri Odası hazır beton fiyatlarındaki fahiş artışa ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada inşaat sektörünün beraberinde 200 ayrı iş koluyla bağlantılı olduğu ifade edildi.

“En büyük sorun inşaat maliyetlerindeki ölçüyü aşan aşırı artışlardır” denilen açıklamaya, şöyle devam edildi:

“Denizli'de artan konut fiyatları yüzünden orta ve dar gelirli ailelerin ev alması artık hayal olmuş, konut arzının azalması, kiralarında anormal şekilde yükselmesine neden olmuştur. Ülkemizde 8 milyona yakın dayanıksız yapı olduğunu varsayarsak,bu durum kentsel dönüşümü imkânsız hale getirdiği için insanların can ve mal güvenliği de problem olarak karşımıza çıkmaktadır.”

‘YANLIŞ POLİTİKALAR İLE ÖNGÖRÜLMEZ BİR SÜREÇ’

Açıklamada yanlış ekonomik politikalara bağlı öngörülmez bir süreç başladığına işaret edilerek, son aylarda beton üretici firmaları tarafından yapılan orantısız zamların özel sektör ve kamu yatırımlarını ciddi anlamda etkilediğine dikkat çekildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Enflasyon verilerinin çok üzerinde olan bu artışlar kentimizde inşaat sektörünü durma noktasına getirmiştir.

Şu anda Denizli çevre illere göre en pahalı betonu kullanmaktadır. Bununla birlikte Denizli'deki hazır beton üreticileri; aylar öncesinden ödemesi ve sözleşmesi yapılmış olan anlaşmalarla ilgili, meslektaşlarımızdan ve müteahhit firmalardan fiyat farkı talep etmektedir.

Artan maliyetler bahane edilerek yapılan bu etik dışı uygulamaların son bulmasını istiyoruz. Başta hazır beton üreticileri olmak üzere diğer tüm malzeme kollarında yaşanacak olan haksız kazanç ve fahiş fiyat artışlarının takipçisi olacağız.”

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