Her 10 kişiden 8’i kıt kanaat geçiniyor

Türkiye’nin kriz gündemi ne salgın ne de savaş dinliyor. Enflasyon ve faturalar, yaşam maliyetini yükseltirken, İstanbulluların yüzde 83.9’u ya zor ya da kıt kanaat geçiniyor.

Sayime BAŞÇI

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yeni yıl ile birlikte devreye giren enerji zamları, vatandaşın her alandaki tasarruf çabasını da boşa çıkarırken, 10 kişiden 8'i yoksulluğun pençesine düştü. İstanbul'da yaşayanların yüzde 83.9'u geçinemediğini veya kıt kanaat geçindiğini açıklarken, 2 kişiden 1'i ekonomisinin yakın dönemde daha da kötüleşeceğini düşündüğünü belirtti.

İstanbul'da yaşayanların yüzde 42'si kıt kanaat geçindiğini yüzde 19.4'ü geçinemediğini, yüzde 22.4'ü ise bazı ödemelerini yapamadığını ve borca girdiğini açıkladı. Gelirleri ile geçinebildiğini ve üstüne birikim yapabildiğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 16.4'te kaldı. İstanbul Planlama Ajansı'nın hazırladığı İstanbul Barometresi'ne göre, halkın yüzde 47.9'u ise yakın dönemde Türkiye ekonomisinin kötüleşmesini bekliyor.

SAVAŞI GÖLGEDE BIRAKTI

Katılımcıların yüzde 64.7'si fatura zamlarının, yüzde 7.6'sı Ukrayna-Rusya Savaşı'nın şubat ayında Türkiye'nin gündemi olduğunu belirtti. Katılımcıların yüzde 24.4'ü elektrik faturalarına gelen zamlar sebebiyle ütü, su ısıtıcısı, TV gibi elektrikli aletlerin kullanımını azalttığını belirtirken, yüzde 18.1'i ise aydınlatma kullanımını azalttığını ve TV ışığı ile aydınlatma yaptığını ifade etti.

İNDİRİM FİYATA YANSIMADI

Enflasyonla mücadele kapsamında gıda fiyatlarında uygulanan yüzde 8'lik Katma Değer Vergisi'nin (KDV) yüzde 1'e indirilmesini İstanbulluların yüzde 85.8'i enflasyonla mücadelede etkisiz kalacağını belirtti. Yine İstanbulluların yüzde 78.3'ü temel gıda fiyatlarında yapılan KDV indiriminin ürün fiyatlarına yansımadığını, indirimi yetersiz bulduğunu açıkladı.

Toplumun yarısı ümitsiz

Her geçen ay yeni bir rekora imza atan enflasyonla birlikte toplumun gelecek kaygısı da yükseliyor. İstanbulluların yüzde 47.9'u yakın dönemde ekonominin kötüleşeceğini düşündüğünü belirtti. Ülke ekonomisine paralel olarak yüzde 42.9'luk kesim de kendi ekonomik durumlarının kötüleşeceğini düşünüyor. 5.000 TL ve altı gelire sahip katılımcıların yarısı kendi ekonomik durumlarının kötüleşeceğini düşündüğünü belirtti.

Aile sohbetleri kriz masasına döndü

Araştırma kapsamında katılımcılara sorulan “Şubat ayında evde en çok ne konuşuldu” sorusuna verilen ana cevap ise yüzde 76.6 ile ekonomik sıkıntılar oldu. Ekonomik sıkıntılar içinde fatura zamları, akaryakıt zamları, gıda fiyatları ve kira ücretleri öne çıktı. İstanbul'da haneler içinde ailelerin ekonomik sıkıntılardan sonra gelen konusu ise Covid-19 oldu. Bu konuları ailevi olaylar, sağlık sorunları ve ulaşım problemleri takip etti. Şubat ayında İstanbul'da yaşayan 3 kişiden 1'i ise borç aldığını açıkladı.