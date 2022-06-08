‘Her 10 kişiden 9’u geçim sıkıntısı çekiyor

Türkiye ekonomisi hızla hiperenflasyona sürüklenirken yayınlanan son iki araştırmanın sonuçları 10 vatandaştan 9’unun geçim sıkıntısı çektiğini ortaya koydu. Büyük zorluk yaşayanların oranı yüzde 37’yi buldu.

Özlem Ermiş BEYHAN

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Dolar kuru uçar, üst üste gelen zamlarla vatandaşlar gelirini hiçbir ihtiyacına yetiştiremezken, Türkiye'de yeni ekonomik sistemle geçim sıkıntısı çekmeyen sadece küçük bir azınlık kaldı. Ipsos'un yaptığı son global araştırma Türkiye'de halkın enflasyon altında nasıl ezildiğini ortaya koydu.

YÜZDE 37 GEÇİNEMİYOR

Araştırmaya göre Türkiye'de halkın yüzde 37 gibi çok önemli bir kısmı geçinemiyor. Ciddi bir geçim sıkıntısı geçiren bu kesimin yanında geçinmekte zorluk yaşadığını söyleyenlerin oranı da yüzde 33. Ucu ucuna geçinebildiğini söyleyenler de eklenince, ülkemizde geçim sıkıntısı yaşayanların oranının yüzde 90'a ulaştığı görülüyor.

UMUTLAR TÜKENDİ

Rahat bir yaşam sürdüğünü söyleyenlerin oranı sadece yüzde 3. İdare ettiğini söyleyen yüzde 7 de eklenince geliri ile tüm giderlerini rahatça karşılayabilenlerin oranının yüzde 10'da kaldığı görülüyor. Araştırmaya göre Türkiye'de insanlar kısa vadede ekonomide işlerin daha da kötüleşeceğini düşünüyor. Araştırmaya Türkiye'den katılanların yüzde 81'i önümüzdeki dönemde akaryakıt zamlarının artarak devam edeceğini düşündüğünü belirtti. Neredeyse her gün gelen zamlar vatandaşın umudunu da yok etmiş durumda. Halkın yüzde 75'i önümüzdeki 6 ay içinde faturalarını ödemekte zorlanacağından endişe ettiğini belirtiyor. Türkiye bu oranla araştırmanın kapsadığı 11 ülke içinde halkı en kaygılı ülke olarak dikkat çekiyor.

Tüm anketler geçim krizine işaret ediyor

İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından, 5-11 Mayıs’ta 12 ilde 1500 kişi ile yapılan anketin sonuçları da geçim krizini teyit ediyor. Ankette katılımcıların yüzde 61’i geçen ay gelirinin giderini karşılamadığını, yüzde 24’ü de gelirinin giderlerini ucu ucuna karşıladığını ifade etti. İstanbul Ekonomi Araştırma Genel Müdürü Can Selçuki, “Bu iki ifadeye verilen yanıtları ele aldığımızda katılımcıların yüzde 85'inin geçim sıkıntısı yaşadığını söylemek mümkün” dedi.

Enflasyona rağmen Almanlar geçinebiliyor

Türkiye’de geçinebildiğini söyleyenlerin oranı yüzde 10’da kalırken ABD’de bu oran yüzde 57. Türkiye’yi kıskandığı belirtilen Almanya’da ise rekor enflasyona rağmen halkın yüzde 54’ü geçinebildiğini söyledi. Almanya hükümeti halkını enflasyona ezdirmemek için vergi indirimleri, rekor maaş artışları ve 9 Euro’luk aylık toplu taşıma bileti gibi uygulamaları hızla hayata geçirdi.