Hesap hatasının faturası milyarlarca dolar oldu

Kuzey Marmara Otoyolu’nda geçiş sayısı hedefinin oldukça uzağında kalındığı için milyarlarca dolarlık ödeme yapılacak.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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İstanbul'un Avrupa Yakası'ndan başlayıp Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile birlikte Sakarya'nın Akyazı ilçesine uzanan Kuzey Marmara Otoyolu'nda geçiş sayısı hedefinin oldukça uzağında kalındığı için milyarlarca dolarlık ödeme yapılacak. Toplam 430 kilometrelik otoyolun farklı kesimlerle ihale edildiğini ve her birine ayrı geçiş garantisi verildiğini söyleyen İyi Parti İBB Meclis Üyesi Suat Sarı, işletmeci şirketlere 14.1 milyar dolar ödeneceğini belirtti. Günlük 148 bin 477 aracın geçiş garantisi verilen otoyolda, bu rakamın yarısına dahi ulaşılamadığını ifade eden Sarı, buna rağmen şirketlerin işletme sürelerinin uzatıldığını ve garanti geçiş sayılarının artırıldığını kaydetti.

GARANTİ HEDEFİ TUTMAZ

Müteahhitlik ve hesap hatası nedeniyle Hazine'nin ödemesi gereken faturanın kabardığını vurgulayan Sarı, araç sahipliği oranı ve milli gelirdeki artış da göz önünde bulundurulduğunda geçiş garanti sayısının tutturulmasının imkansız olduğunu dile getirdi. İstanbul'da araç sayısının 2000-2020 arasında yüzde 442 arttığını anlatan Sarı, 2017'de otoyoldan geçen 37 bin 830 günlük araç baz alındığında dahi önümüzdeki 10 yılda yüzde 442 geçiş artışının mümkün olmadığını aktardı.

Rapor yazıldı ancak alıcı yok

■ Kuzey Marmara Otoyolu'nu satmak için Kanada orjinli bty firmasına rapor hazırlatıldığını anlatan Suat Sarı, burada 2019 yılında 80.865, 2020 yılında ise 91.023 aracın geçeceğinin belirtildiğini söyledi. Sarı, “Anılan geçişlerin %50'sine dahi ulaşılamadı. Dolayısı ile 2026'ya kadar öngörülerin tutmayacağı görülerek, pazarlanan otoyola alıcı çıkmamıştır” dedi.