Hindistan buğday ihracatını yasakladı

Dünyanın en büyük ikinci buğday üreticisi Hindistan ülke dışına buğday satışını durduğunu açıkladı. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere buğday ihtiyacını Rusya ve Ukrayna'dan temin eden ülkeler için Hindistan çok büyük önem taşıyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hükümet, dünyanın en büyük ikinci buğday üreticisinin yerel fiyatları sakinleştirmeye çalışması nedeniyle Cuma günü geç saatlerde yaptığı bir bildiride, Hindistan’ın buğday ihracatını derhal yürürlüğe girecek şekilde yasakladığını söyledi.

BUĞDAY İTHAL EDEN ÜLKELER HİNDİSTAN’A GÜVENİYORDU

Hükümet, halihazırda verilmiş olan akreditifler için buğday sevkiyatına izin verildiğini söyledi.

Rusya’nın şubat ayı sonlarında Ukrayna’yı işgal etmesinden bu yana Karadeniz bölgesinden yapılan ihracatın düşmesinin ardından, küresel alıcılar buğday tedariki için Hindistan’a güveniyordu. Türkiye de geçtiğimiz günlerde tarihinde ilk kez 50 bin tonluk buğday siparişi ile ülkeden ithalat yapan ülkeler kervanına kapılmıştı. (Reuters)