Hindistan neden buğdayı geri gönderdik, araştıracak

Hindistan’da özel komisyon kuruldu, Türkiye’nin aldığı buğdayı geri göndermesi konusunda araştırma başlattı.

Özlem Ermiş BEYHAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hindistan'dan Türkiye tarihinde ilk kez buğday ithal edildiği haberinin SÖZCÜ'de yer almasından sonra kamuoyunda büyük bir tepki oluşmuş, Tarım Bakanlığı ise bir süre sonra haberi “Hindistan'dan ne Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ne de özel şirketler tarafından buğday ithalatı yapılmamıştır” diyerek yalanlamıştı.

Daha sonra tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, Hindistan'dan ithal buğdayların “Hint Sürmesi” hastalığı çıktığı için ülkeye alınmadığını belgesi ile yazınca Tarım Bakanlığı durumu kabul eden bir açıklama daha yapmıştı. Şimdi bu gelişmeler Hindistan'da sıkıntı yaratmış durumda. Hint medyasına demeç veren Hindistan Sanayi ve Ticaret Bakanı Piyush Goyal, 56 bin 877 ton Hindistan menşeili buğdayın Türkiye tarafından neden geri gönderildiğinin araştırılması için bir komisyon kurulduğunu açıkladı. Bakan, Türkiye ile aynı zamanda Hollanda'ya da buğday gönderildiğini, oradaki testlerden geçen ürünün kabul edildiğini söyledi.