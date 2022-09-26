TÜİK: Hizmet, perakende ve inşaat sektörlerinde güven eylülde arttı

TÜİK verilerine göre eylülde hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde güven endeksleri yükseldi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 Eylül’e yönelik Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi eylül ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,7, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,7 ve inşaat sektöründe yüzde 2,1 arttı.

GELECEK 3 AYLIK DÖNEME İLİŞKİN BEKLENTİLER YÜKSELDİ

Hizmet sektöründe önceki aya göre son üç aylık dönemde iş durumu endeksi yüzde 1 arttı. Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep önceki aya göre yüzde 0,8 azalırken gelecek üç aylık döneme ilişkin talep beklentisi yüzde 4,8 arttı.

Perakende ticaret sektöründe son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar endeksi önceki aya göre yüzde 5,2 arttı. Mevcut mal-stok seviyesi önceki aya göre yüzde 1,9 azalırken gelecek üç aylık döneme ilişkin iş hacmi-satış beklentisi yüzde 4,3 arttı.

İnşaat sektöründe alınan siparişlerin mevcut düzeyi önceki aya göre yüzde 2 azalırken gelecek üç aya ilişkin çalışan sayısı beklentisi yüzde 5,8 arttı.

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