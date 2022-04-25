Hizmet, perakende ve inşaatta güven arttı
TÜİK verilerine göre, güven endeksi nisan ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 3, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,9 ve inşaat sektöründe yüzde 3 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2022 dönemine ait Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endekslerini açıkladı.
Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi nisan ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 3, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,9 ve inşaat sektöründe yüzde 3 arttı.
SINIRLI İYİMSERLİK
0-200 aralığında değer alan güven endeksinin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması ise kötümserliğini gösteriyor.
Hizmet sektörü güven endeksinin alt endekslerinden ‘son 3 ayda hizmetlere olan talep’ martta 113,7 iken nisanda 114,5 değerini aldı. Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi ise 105,3’den 113,8’e yükseldi.
Perakende sektörü güven endeksinde ise son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar nisanda aylık bazda 128,8’den 131,7’ye çıktı. Gelecek 3 aylık döneme ilişkin satış beklentisi de 116,2’den 121,5’e yükseldi.
İnşaat sektöründe ise gelecek 3 ayda toplam çalışan sayısı beklentisi martta 85 değerinde iken nisanda 86,2 değerini aldı. Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ise aylık bazda yüzde 4,9 artarak 80,7 değerini aldı.