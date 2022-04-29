Hizmet sektörü üretici enflasyonunda rekor

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) 2022 Mart'ta aylık yüzde 5,44, yıllık yüzde 80,62 yükseldi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 Mart’a ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksini (H-ÜFE) açıkladı.

Buna göre, H-ÜFE 2022 Mart’ta bir önceki aya göre yüzde 5,44, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 23,74, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 80,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 46,72 arttı.

EN FAZLA ARTIŞ GAYRİMENKUL HİZMETLERİNDE

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 107,57, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 64,03, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 39,26, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 154,95, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 38,06, idari ve destek hizmetlerde yüzde 59,13 artış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 8,26, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 5,67, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 1,28, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 5,80, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 2,29, idari ve destek hizmetlerde yüzde 2,43 artış gerçekleşti.

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